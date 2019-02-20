ذي عين.. قرية أثرية على جبل من الرخام الأبيض
تنام قرية "ذي عين" التراثية بين أحضان جبال شاهقة، لكنها تنبسط على سفح جبل أبيض رخامي في مدينة الباحة (جنوبي المملكة العربية السعودية)، تحيطها بساتين خضراء تتغذى على عين متدفقة طوال العام.
وتعد قرية ذي عين من أهم الأماكن السياحية في منطقة الباحة، ويعود تاريخ إنشائها إلى القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، وتتميز ببيوتها المتراصة على شكل هرمي فريد، وجمال عمراني يظهر مهارة السكان الأولين في البناء.
وتعود تسميتها إلى عين تنبع من الجبال، وتتدفق مياهها من الأعلى وبين الصخور في منظر جميل، وتصب في أماكن متعددة.
|تتميز قرية ذي عين ببيوتها المتراصة على شكل هرمي فريد (واس)
بنيت القرية على جبل من الرخام الأبيض يصل ارتفاعه لنحو ثمانمئة متر عن سطح البحر الأحمر، ويوجد بها شلال يتدفق من عين القرية، وجداول تنسدل في هدوء حول البيوت والمزارع.
تحف بالقرية مساحات واسعة من المزارع والأشجار، وتشتهر بزراعة الموز والطلح والكادي.
واختيرت قرية ذي عين الأثرية لتكون القرية السياحية الأولى في المملكة من قبل الهيئة العليا للسياحة، بناء على مقومات الجمال التي تمتلكها.
|مياه القرية تتدفق من الأعلى وبين الصخور وتصب في أماكن متعددة (مواقع التواصل)