رسوم إضافية على نعوش الموتى السمان بنيوزلندا

مع ارتفاع متوسط أوزان الشعب النيوزلندي، يفكر متعهدو الجنازات في البلاد بفرض رسوم إضافية بقيمة 200 دولار نيوزلندي، أي ما يعادل 137 دولارا أميركيا، على النعوش الكبيرة الحجم.

وذكرت "لجنة هوكيز باي لحرق جثث الموتى" في تقرير لها، أن حرق الجثث يستغرق حوالي ساعتين ونصف الساعة، إلا أن النعوش ذات الأحجام الكبيرة تستغرق ما بين 4.5 و5.5 ساعات في الفرن.

وأضاف التقرير الصادر عن "مجلس هاستينجز الإقليمي" في جزيرة نورث آيلاند، أن هناك حاجة إلى فرض رسوم إضافية من أجل تغطية زيادة نفقات الصيانة والخدمات وتكاليف تشغيل الفرن.

يشار إلى أن حرق جثث الموتى هو أكثر الخيارات شعبية في نيوزلندا، حيث تتراوح نسبة الإقبال على ذلك بين 70% و80%.

ولدى نيوزلندا ثالث أعلى معدل للسمنة بين البالغين، من بين الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وقد تم إجراء مسح صحي نيوزلندي خلال عامي 2016 و2017، نتج عنه أن شخصا واحدا بين كل ثلاثة أشخاص بالغين يعاني من البدانة، وأن 34% من البالغين يعانون من زيادة الوزن.