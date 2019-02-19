بالفيديو: مطرح.. بوابة العالم للداخل العُماني

تعد مدينة مطرح في سلطنة عمان إحدى أقدم المدن عبر التاريخ العماني، إذ تذكر العديد من المصادر أن عمرها يعود للألف الثالثة قبل الميلاد.

واكتسبت المدينة أهمية كبيرة بموقعها الجغرافي المتميز المطل على بحر عُمان، كما شهدت حركة تجارية واسعة باحتضانها السفن القادمة من الصين وبلاد فارس والهند وشرق أفريقيا ومنطقة الخليج.

واعتبرت مطرح بوابة عُمان الداخل لتغذيتها المناطق الداخلية للسلطنة بالبضائع القادمة من تلك البلدان.

وتقع مطرح في الشمال الشرقي من السلطنة، وهي إحدى ولايات محافظة مسقط، وبها العديد من المعالم السياحية مثل قلعتها الشهيرة وسوقها التقليدي وميناء السلطان قابوس الذي يعج بالسياح القادمين إلى السلطنة عبر البواخر.