 وفاة التوائم السبعة بديالى العراقية في يومهم السابع
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وفاة التوائم السبعة بديالى العراقية في يومهم السابع

ولادة التوائم السبعة كانت طبيعية (مواقع التواصل)
ولادة التوائم السبعة كانت طبيعية (مواقع التواصل)

أفاد مصدر طبي في ديالى شرقي العراق اليوم الثلاثاء، بأن التوائم السبعة الذين ولدوا قبل أسبوع في مستشفى البتول في محافظة ديالى توفوا جميعهم. وعزا سبب الوفاة إلى مضاعفات صحية نتيجة الولادة المبكرة.

وكانت دائرة صحة ديالى قد أعلنت يوم 11 فبراير/شباط الجاري أن سيدة ولدت سبعة توائم في المحافظة، في سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق.

وكانت الأم ذات الـ25 عاما قد وضعت توائمها السبعة (ذكر واحدا وست إناث) بولادة طبيعية.

وبعد الولادة بساعات ذكر بيان لمستشفى البتول أن "الأم والأطفال بحالة صحية جيدة".

وأثارت ولادة التوائم السبعة اهتمام العراقيين، معتبريه حادثة فريدة من نوعها على مستوى المحافظات العراقية.

المصدر : وكالات
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