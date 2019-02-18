لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.. صندوق أمل لعلاج الجزائري لحبيب

يقول بومدين بوعبد الله صاحب ورشة تصليح السيارات التي يعمل فيها لحبيب للجزيرة نت "إن لحبيب يعيش مع أخته التي تتكفل به بعدما تخلى عنه باقي أفراد العائلة، وإنه يرفض التوقف عن العمل رغم حصوله على منحة لأصحاب الاحتياجات الخاصة".

يتلقى بومدين الكثير من تساؤلات الزبائن عن لحبيب وكيف يستطيع العمل وهو عاجز عن الرؤية والكلام والسمع، فيجيبهم أن "لحبيب يعمل بقلبه وبصيرته، ويأتي يوميا من أجل ذلك قبل الجميع، بل اليوم الذي لا يشتغل فيه يشعر بالملل".

قصة لحبيب التي نشرتها منصة "+AJ" أثرت كثيرا في إيمان (18 عاما) ودفعتها لإطلاق حملة تضامنية لجمع الأموال من أجل التكفل بعلاجه.

مبادرة الطالبة لقيت تجاوبا كبيرا، وتمكنت من جمع قرابة 40 ألف يورو في ظرف خمسة أيام فقط من إطلاق الحملة التضامنية عبر موقع "GoFundMe".

وارتفع المبلغ حاليا إلى أكثر من 62 ألف يورو بفضل مساهمة أكثر من 2300 متبرعا، من بينهم عدد من المشاهير مثل فناني الراب بباريس ديجي سناك وفيانسو اللذين قدما 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى مغني الراب الجزائري سولكينغ المقيم في فرنسا، ولاعب كرة القدم الدولي الفرنسي فرانك ريبيري.

تقول إيمان للجزيرة نت إن أطباء متخصصين قدروا مبلغ إجراء عملية جراحية لعيون لحبيب بـ 60 ألف يورو، وهو مبلغ بدا لها كبيرا ومن الصعب جمعه قبل أن تفاجأ بحجم التضامن الواسع.

وفي انتظار تحديد موعد زيارة لحبيب لطبيب العيون في باريس، بدأ متطوعون في مساعدته على إجراء التحاليل الطبية اللازمة، واستخراج وثائق التأشيرة للسفر إلى فرنسا.

وأكدت الطالبة المقيمة بفرنسا أن المبلغ المجموع سيخصص لدفع تكاليف الرعاية الصحية للحبيب وتحسين حياته اليومية إن توصل الأطباء إلى قرار باستحالة علاجه بالنظر إلى طول مدة مرضه.