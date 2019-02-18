مستذئب أنغارسك.. قصة السفاح الأكثر دموية بتاريخ روسيا

سفيتلانا لا تزال تتجرع مرارة ما سببه لها بوبكوف (الصحافة الفرنسية)

بيانات وجرائم

لسنوات طويلة لم تكن البيانات الشخصية لميخائيل بوبكوف (54 عاما) توحي بأنه وراء كل جرائم القتل التي تستهدف النساء في مدينة أنغارسك بقلب سيبيريا (230 ألف ساكن).



ولنحو عشرين عاما وتحديدا من 1992 وحتى 2010 قتل بوبكوف نحو ثمانين امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و45 سنة، وكلّهن فقدن في ظروف غامضة، وهو ما كشفه تحقيق البرنامج الفرنسي تحت عنوان مستذئب أنغارسك.



تدور أطوار الجرائم بالطريقة ذاتها تقريبا، في الليل وعقب إنهاء سهراتهن تخرج الضحايا بحثا عن سائق خاص يقلهن لوجهتهن، لعدم وجود سيارات أجرة خاصة في تلك السنوات، ولسوء الحظ كان بوبكوف بالمرصاد.



تقول آنا وهي شقيقة أوكسانا إحدى الضحايا، إن أختها التي فقدت حياتها صيف 1998 في سنّ الـ24 تاركة فتاة صغيرة، لم تكن تعلم أن سهرتها مع صديقتها ستنتهي بمقتلهما معا.



وبمزيج من الحزن والحسرة تروي آنا تفاصيل الجريمة وتقول إن بوبكوف الذي أقلهما بسيارته، اغتصبهما وقتلهما واحدة تلو الأخرى بوحشية بضربات من فأسه، إلا أنه رغم بشاعة الجريمة، اعتبرت الشرطة حينها أن الأمر حادث معزول ولا يتعلق بعملية قتل متسلسلة.

آنا فقدت أختها بسبب بوبكوف الذي قتلها في عام 1998 (الصحافة الفرنسية)

استنتاج وإفلات

استنتاج الشرطة، كان في تلك الفترة ناجما عما تعيشه دول الاتحاد السوفياتي السابق عقب سنوات من تفككه من انتشار للجريمة والعصابات والمافيا وتصفية الحسابات، مما تسبب في مقتل المئات.



كل هذا أبعد الشكوك عن وجود عملية قتل منظمة ومتسلسلة، والأكثر من ذلك هو أن يقف وراءها شرطي.



بحسب شهادة مفتش الشرطة ديمتري المسؤول عن بوبكوف، فإن الأخير كان رجل شرطة عاديا ولم يكن لديه أي شيء لافت سوى ذكائه. حتى أنه كان يحظى بثقته، وفي مارس 1998 أرسله لتفقد مسرح جريمة كان هو مرتكبها.



ودون متابعة أو ضد مجهول، استفاد بوبكوف من عدم حصول الشرطة على أدلة كافية، وظل يقوم بجرائمه بشكل متواتر بلغ حد عمليتي قتل كل شهر، إلى أن أخطأ مرة بنسيان زر من أزرار زي بدلته العسكرية خلال قتله إحدى النساء. وبعد شهور قليلة أخبر شاهد أجهزة الأمن بأن إحدى الضحايا استقلت سيارة للشرطة قبل أن تلقى حتفها.

مؤشرات وتحقيق

دفعت هذه المؤشرات الأولية والجرائم المتواصلة التي بلغ صداها في كل أرجاء روسيا، السلطات للتحرك وفكّ لغز المجرم المُفلت من العقاب. وعبر نخبة من المحققين بدأ البحث عن القاتل.



وفي سنة 2004، بدأ المتخصصون تحليلات الحمض النووي "دي أن أي DNA"، من خلال فحص جثث ثلاث ضحايا وأخذ عينات من منيّ الجاني، وقد تطابقت النتائج. وخلال خمس سنوات استقبل المحققون 576 رجل أمن من المشتبه بهم ومن بينهم بوبكوف.



خلال احتجازه اعترف الجاني بارتكابه 81 جريمة قتل، وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2017 قام بتجسيد جريمة ارتكبها قبل 23 عاما في حق سيدتين لا يعرفهما، مبينا كيف قتلهما بضربات من فأسه على رأسيهما. كما كشف مستذئب أنغارسك كيف تخلص من جثث أخريات، عانت عائلاتهن اختفاءهن دون معرفة الحقيقة.



طرحت هذه الجرائم المتشابهة أسئلة حول الدافع وراءها، وقد كشف التحقيق أن بوبكوف الذي كان يعيش حياة عادية مع عائلته الصغيرة، انقلبت حياته حين اكتشف خيانة زوجته مما دفعه للانتقام من كل النساء وهو أمر لا يندم عليه بحسب تصريحاته لصحفيين روس.



وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي قضت محكمة روسية بالسجن مدى الحياة على ميخائيل بوبكوف السفاح الأكثر دموية بتاريخ روسيا.