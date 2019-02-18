المتحف الحيواني.. تراث مصري تحييه الكائنات المنقرضة

أحمد حسن-الجيزة

بمجموعة من المومياوات الحيوانية المحنطة يسلط المتحف الحيواني في الجيزة (غرب القاهرة) الضوء على مسميات شعبية يتداولها المصريون في حياتهم، مثل "أم قويق"، و"الجربوع"، و"المركوب".

ويقع المتحف في قلب حديقة حيوانات الجيزة التي تأسست عام 1892، وتعد من أكبر حدائق الحيوان في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعرض المتحف عبر ثلاثة طوابق محنطات لأكثر من 2500 نوع من الزواحف والثدييات والطيور والحشرات والأسماك.

كما يضم المتحف مجموعة من الحيوانات المصرية الأصيلة التي تحولت مسمياتها إلى صفات يطلقها العامة فيما بينهم، مثل حيوان "اليربوع"، وهو من فصيلة القوارض يشبه الفأر وينعته المصريون بلفظ "جربوع" كمذمة، في حين يطلق لفظ "أم قويق" -وهو حيوان يشبه البوم- على السيدات كثيرات النحيب.

كما يعرض المتحف مجموعة محنطات تعلم منها الفلاح المصري القديم كيفية التغلب على قسوة الطبيعة، مثل حيوان "أبو مركوب"، وهو طائر يشبه منقاره الحذاء الشعبي المعروف في مصر بـ"البلغة".

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تاريخ عريق

تقول مديرة إدارة المتحف الحيواني فاتن قابيل إن فكرة بنائه تعود لعام 1906 بهدف الاحتفاظ بالأجزاء الخاصة بالحيوانات مثل العظام والقرون، لكن موقعه الحالي بني عام 1914 كأول متحف للحيوان في الشرق الأوسط، ومنذ تأسيسه شهد المتحف مراحل تطوير متعددة كان آخرها عام 2015.

ووفق مشاهدات مراسل الجزيرة نت وحديث المسؤولة المصرية، يبدأ المتحف بغرفتين، إحداهما للندوات والمحاضرات العلمية وأخرى للاجتماعات، وطابقه الأول عبارة عن "ديوراما (مناظر مجسمة)" لمجموعة من الهياكل والمحنطات.

وتضم مجموعة الديوراما هياكل منقرضة، منها الغزال المصري وآكل النمل وحوت عثر عليه على سواحل البحر المتوسط عام 1928، وهيكل الفيل الأفريقي الذي يأتي في المرتبة الثانية من الضخامة بعد هيكل الحوت، إلى جانب مجموعة من الرؤوس والجماجم المعلقة على حوائط المتحف.