دهب.. إجازة في قلب خليج العقبة بمئة دولار

باسم مجدي - دهب

يعشق عمر المجيء إلى مدينة دهب مرتين كل عام، فهي مدينة يمكن زيارتها في كل وقت، ربما تكون أكثر حرا في الصيف، لكنها تظل تتمتع بجاذبيتها الشديدة لتنوع الأنشطة التي يمكن ممارستها.

هذه المرة جاء عمر (20 عاما) مع أمه وشقيقته الصغرى، فقد مكنته علاقاته الكثيرة في المدينة الصغيرة من ترتيب الرحلات لأسرته بأسعار أقل.

ويشير عمر في حديثه للجزيرة نت إلى أن المدينة تناسب الشباب أكثر من العائلات، فهي تختلف عن المدن الكبرى مثل الغردقة وشرم الشيخ.

ووفقا للشاب العشريني فإن "دهب" مدينة للاسترخاء والتأمل، فلا يوجد بها ملاهٍ ليلية، وإنما فقط مقاهٍ ومطاعم تطل على البحر مباشرة، وكذلك أغلب الفنادق.

هذه المدينة الصغيرة التي يحتضنها خليج العقبة بين الجبال والصحراء والبحر، تقع على بعد 100 كلم شمال شرم الشيخ، وصارت خلال العقود الثلاثة الماضية نقطة جذب للسياح من جميع أنحاء العالم.

يعود تاريخ "دهب" إلى القرن الثاني قبل الميلاد، حيث استخدمها العرب الأنباط ميناء بحريا لتخزين بضاعتهم قبل نقلها عبر أودية سيناء إلى ميناء السويس للتحكم في طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا.

وعادت "دهب" إلى مصر عام 1982 مع الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، لتبدأ المدينة في التحول إلى منتجع سياحي عالمي، وانتشرت بها الفنادق والمنتجعات السياحية، لتذيع شهرتها في الآفاق كواحدة من أهم مراكز الغطس منذ تسعينيات القرن الماضي.