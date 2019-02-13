بفضل مبادرة شبابية.. القيروان تتجمل بحلة رومانسية مليئة بالحياة

ناجح الزغدودي-تونس

على طول الزقاق العتيق بالمدينة القيروان وسط تونس، لبست الجدران المرصعة بأقدم الحجارة والزخرفة العربية وشاحا مزركشا بألوان النباتات الخضراء والزهور حتى كادت الجدران تنبض بالحياة مثل بستان.

هذه الحلّة العصرية المبهجة حاكتها أنامل ثلة من الشبّان ينشطون ضمن جمعية "نحن نحب القيروان" بمشاركة نشطاء ومواطنين بقصد تنشيط المسلك السياحي بالمدينة العتيقة لنفض الكساد وإعادة البريق المخطوف.

وقد جمّلت الحي بلمسات رومانسية ممزوجة بعبق التاريخ، فأضحت أشبه بمدينة سانتوريني اليونانية الشهيرة.

سبقت الجمعية حوارات واستبيانات لسكان المدينة العتيقة بطريقة "باب-باب" لمشاركتهم في حلول المشاكل التي تواجهها القيروان فكانوا مساهمين في الفكرة ومنفذين.

تستعيد رومانسيتها

يتحدث رئيس جمعية "نحن نحب القيروان" الشاب أحمد النقازي مشيرا لعنوان التظاهرة "مدينة صاعدة" قائلا إن جمالية أحياء المدينة العتيقة وتوفير الأمن كانت أبرز أولويات مقترحات السّكان "لتستعيد ألقها وقيمتها كمعلم عتيق جاذب للسياح".

أهمية المشروع من الناحية السياحية وتقديم أمثلة لمدن نجحت في جذب السياح -مثل سانتوريني اليونانية- اقنع الجهات المانحة على تمويل الفكرة الشبابية.

وتصنف منظمة اليونسكو القيروان ضمن التراث العالمي منذ عام 1988، وتتميز بمعالمها التاريخية التي تسطر أمجاد الحضارة العربية الإسلامية وفي مقدمتها "جامع عقبة بن نافع" (أحد أقدم المساجد شمالي أفريقيا).

تستقبل المدينة العتيقة سنويا أكثر من مليون زائر وسائح خصوصا شهر رمضان والمولد النبوي الشريف. وتعتبر ملهمة روحية للرسامين منهم الألماني "بولكيلي" خلال زيارته لها سنة 1914 ويقام له بها مهرجان ثقافي.

ونتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس بعد الثورة، فقدت المدينة العتيقة بعض جاذبيتها وتلاشى بريقها مع مرور الزمن وتراجعت السياحة.