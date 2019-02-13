انتبه.. قهوتك الصباحية في خطر

لا يمكن للكثيرين الاستغناء عن شرب كوب من القهوة صباحا، وذلك لما له من أهمية في انطلاقة يوم جديد. ولكن ماذا سيقول عشاق القهوة عندما يعلمون أن البن معرّض للانقراض في السنوات المقبلة؟ فهل تتخيل حياتك دون القهوة؟

مذاق القهوة التي يرتشفها الناس تتحكم فيها عوامل عدة، بينها نوعية البن وطريقة الاستخدام والتحضير وعوامل أخرى. ورغم وجود عشرات الأنواع من نبتة البن في العالم، فإن فصيلتي قهوة أرابيكا وربوستا هما الأكثر تداولا وشعبية في العالم، وهما مهددتان بالانقراض.

يُزرع نحو 120 نوعا من أشجار البن في أنحاء مختلفة من العالم، و تعتبر إثيوبيا الموطن الطبيعي للبن العربي وأكبر مصدر للبن في أفريقيا، وتقدر عائدات زراعة البن فيها بنحو مليار دولار سنويا، لكن تغيرات المناخ وإزالة الأشجار غدت تهدد زراعتها بالانقراض.

فقد كشفت دراسة لمعهد كيو الملكي البريطاني لعلوم النبات أن بعض حقول البن قد لا تعود منتجة على الإطلاق بعد عقود، لكن يمكن إجراء تهجين على عينات نادرة لجعلها مثمرة في المستقبل، مثِل نبتة بن ستانفيلا في سيراليون.

وبحسب الباحث في دراسة زراعة البن الدكتور آرن ديفيز، فإن فصيلة قهوة أرابيكا، أضحت مهددة بالانقراض نهاية هذا القرن، إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة.

ولحمايتها؛ دعا ديفيز لوقف عمليات إزالة الأشجار والحد من آثار تغيرات المناخ، ولا سيما التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.