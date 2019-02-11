خمسة مشاهير يتبنون أسماء عائلات زوجاتهم

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كشفت دراسة أخرى نشرتها دار سك العملة الملكية في لندن أن واحدا من بين كل عشرة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما يفضلون التخلي عن ألقاب عائلاتهم لصالح أسماء عائلات زوجاتهم.

وأوردت الصحيفة أن خمسة من المشاهير خالفوا التقاليد الموروثة وتبنوا أسماء عائلات زوجاتهم، وهم:

ماركو بيريغو سالدانا، زوج زوي سالدانا بيريغو



تُعد زوي سالدانا واحدة من أبطال فيلم "حراس المجرة" وتزوجت من الفنان ماركو بيريغو عام 2013. وبعد عامين كشفت سالدانا أن زوجها قرر نبذ العرف السائد في المجتمع الغربي بإضافة اسمها إلى اسمه.

جاك وايت، الزوج السابق لميغ وايت



تأسست فرقة "وايت سترايبس" لموسيقى الروك عام 1997 قبل أن ينفض سامرها عام 2011 حيث كانت تتألف من زوج وزوجته هما الثنائي جاك وميغ وايت.

وقد ضم جاك وايت -الذي كان اسمه عند ولادته جون أنتوني غيليس- الاسم الأخير لميغ وايت إليه عند عقد قرانهما عام 1996. غير أنهما تطلقا عام 2000 واختار كلا منهما رفيق حياة آخر له، لكنهما بقيا يعزفان الموسيقى معا. وما يزال جاك وايت يحتفظ بالاسم في حياته المهنية.

جون أونو لينون، زوج يوكو أونو



عندما اقترن جون لينون ويوكو أونو بالزواج عام 1969 في جبل طارق، قرر حينها عضو فرقة البيتلز (الخنافس) تغيير اسمه إكراما لزوجته. وبدلا من تغيير اسم عائلته، وضع لينون اسم أونو وسط اسمه.

جاي زي (شون نولز كارتر) زوج بينوسي نولز كارتر



بدل مغني الراب الشهير جاي زي -الذي وُلد باسم شون كوري كارتر- اسمه إلى شون نولز كارتر عندما عقد قرانه بالمغنية والممثلة الأميركية بينوسيه نولز كارتر عام 2008.

5- كارلوس بينا فيغا، زوج أليكسا بينا فيغا



عام 2014، تزوجت الممثلة الأميركية أليكسا فيغا من زميلها الممثل كارلوس بينا الابن.

وعوضا عن أن يُسقط أي منهما اسم عائلته، خطا الزوجان خطوة أبعد بتوحيد اسمي عائلتيهما واستحداث اسم جديد كليا لهما هو: بينا فيغا.