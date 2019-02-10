"السبرة" الجورجية.. أصلها عربي
تسمى مائدة الأكل في جورجيا "السبرة" وهي كملة ذات أصل عربي تعني "السفرة"، غير أن ما يميز السبرة الجورجية المليئة بمختلف أنواع الطعام وجود الموسيقى والغناء والعزف معها.
ويتميز الصوت الجورجي بالقدرة على الغناء والعزف بأكثر من لون وفي الوقت نفسه. ولا تقتصر السبرة على الغناء والأكل فحسب بل إنها طريقة الجورجيين للاحتفاء بالحياة وسط جمع من الأهل والأصدقاء.
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