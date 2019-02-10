 "السبرة" الجورجية.. أصلها عربي
البث الحي
عـاجـل: رئيس الوزراء المغربي في تغريدة: لن نصبر على إيذاء الوطن وسندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة
ابحث

"السبرة" الجورجية.. أصلها عربي

تسمى مائدة الأكل في جورجيا "السبرة" وهي كملة ذات أصل عربي تعني "السفرة"، غير أن ما يميز السبرة الجورجية المليئة بمختلف أنواع الطعام وجود الموسيقى والغناء والعزف معها.

ويتميز الصوت الجورجي بالقدرة على الغناء والعزف بأكثر من لون وفي الوقت نفسه. ولا تقتصر السبرة على الغناء والأكل فحسب بل إنها طريقة الجورجيين للاحتفاء بالحياة وسط جمع من الأهل والأصدقاء.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
مختبر الشهرة.. تبسيط العلوم على خشبة المسرح في ثلاث دقائق فقط
بالفيديو.. اللحظات الأولى لانهيار سد بالبرازيل
ما هي حكاية "قلعة الرب" بجورجيا؟
شاهد.. جبل لبنان وقصة عشق بين السياح والبساط الأبيض