دافن المشاهير.. العم مراد يسرد قصة حفره قبر "حبيبته" وردة الجزائرية

فاطمة حمدي-الجزائر

"لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها"، يتبنى حافر القبور الجزائري العم مراد الأبيات من قصيدة علي بن أبي طالب فيرى أنه يبني آخر محطات الإنسان التي يتساوى فيها الغني والفقير، وصاحب النفوذ مع المتشرد، والمستبد والرعية.

العم مراد قضى ربع قرن من حياته بين المقابر في الجزائر العاصمة، ويرفض أن يغير مهنته وهو يراها هدية القدر التي ساقها إليه، يتفانى حد الإتقان في عمل يخاله البعض مريبا، في حين يراه مراد متعة لا يدركها إلا من يفهم فلسفته.

يقضي يومه بين الأموات 14 ساعة عمل يوميا، مهمته الرئيسية تجهيز قبور لمجهولين.

ويملك مراد فلسفة مختلفة عن الحياة والموت ومفهوميهما، يجسد هذا الشخص التناقضات، ويرى أنه أكثر الناس فهما لمعنى السعادة، وأن العيش الحقيقي هو ليس في المكان أو الزمان وإنما هو تلك الحالة النفسية التي نشعر بها "بغض النظر أين نحن.. ومع من ؟".

أشهر مشاهد أفلام الرعب

يستغرب العم مراد ممن يخاف المقابر، يستغرب من تصوير أفلام الرعب لمشاهد ليلية سينمائية مريبة بين الأموات، فيقول "قضيت ليالي وحيدا في المدافن ولا يوجد شعور بالأمان يضاهي أن تتوسد يقينك وأن تنام بمحاذاتهم، لأنهم مجرد جثث بلا روح.. ويستحيل أن تؤذيك جثة لأن الروح هي من تؤذي وهي من تداوي..".

يحاول حافر القبور أن يثبت نظريته الرامية إلى أن الإنسان لم يتصالح مع حتمية الموت على الرغم من أنها حق، ويؤكد أن قلبه لا يزال نابضا بالحب والسعادة والفرح دون أن ينسى أن له قبرا في مكان ما وسيكون ساري المفعول في التاريخ الذي تسقط ورقته من شجرة الحياة.

وينفي مراد ما يتهمه البعض به من تشاؤم وبامتهانه "مهنة الحزن والدموع"، فيقول إنه لا يعرف قيمة الشيء إلا من جرب فقدانه أو فقده، ويشير إلى أنه جرب فقدان الحياة مع كل قبر كان يجهزه لمجهول، يمارس هذا الكهل وهو في عقده السادس كل طقوس التأمل ليفهم الحياة.