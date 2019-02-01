تلميذ يتصل بالطوارئ لسبب غريب وشرطة إنديانا تستجيب

كان يوما بطيئا في ولاية إنديانا الأميركية عندما تلقت الشرطة مكالمة من صبي صغير أبلغ عن حالة طوارئ، قائلا "أمضيت يوماً سيئاً للغاية"، هكذا بدأ المكالمة.

وحاولت أنطونيا بوندي (23 عاما) بمركز الشرطة -كما تقول صحيفة تايمز- تحديد طبيعة الحالة الطارئة، وتساءلت: "لقد كان يومك سيئا للغاية في المدرسة؟"، فأجاب: "نعم". وأضاف "لدي فقط الكثير من الواجبات المنزلية".

قال الصبي إنه في الصف الخامس؛ مما يجعله في العاشرة أو 11 من العمر.

وقالت بوندي عن الموضوع الذي كان يتصارع معه التلميذ، في تسجيل للمكالمة بينهما أصدرته شرطة مدينة لافاييت بعد ظهر هادئ، بأنه الرياضيات "إنها صعبة للغاية، لقد كافح بشكل خاص مع الكسور".

وفي التسجيل، كانت بوندي تسأل التلميذ: "هل هناك مشكلة تريدني أن أساعدك فيها؟" فيقول التلميذ "ما حاصل جمع 3 قسمة 4 و1 قسمة 4؟"

وقامت السيدة بوندي بمساعدته، وبدا أكثر هدوءًا. وقال "أنا آسف على الاتصال بك، لكنني حقا بحاجة إلى المساعدة". وقالت له إن الشرطة موجودة لتقديم المساعدة.

واختتمت الصحيفة بأنه كان يجب على الشرطية أن تقول للصبي إنه لا ينبغي عليه -بصفة عامة- الاتصال بالرقم 911 حول كسوره، ولكن عندما طلبت اسمه شكرها وقطع المكالمة.