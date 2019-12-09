مهرجان الزهور ينثر الجمال في سوق واقف بالدوحة

محمد الشياظمي-الدوحة

في فضاء سوق واقف بالدوحة، أضفى مهرجان الزهور بألوانها الجذابة وأريجها الأخاذ سحرا خاصا على هذا الموقع التراثي بما يعرضه من أنواع مختلفة من الزهور والورود المحلية ونباتات الزينة، وبتصميمات مبتكرة لحدائق منزلية ومساحات خارجية تتحدى عوامل الطقس والتربة.



ويأتي تنظيم الدورة الثانية من المهرجان الذي يستمر إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتشارك فيه 21 مزرعة ومشتلا، تشجيعا على اقتناء الزهور وزراعتها في البيوت والحدائق، وفرصة للمنتجين المحليين لتسويق إنتاجاهم ودعمهم بعد أن حققت قطر اكتفاء ذاتيا كاملا من الزهور الموسمية الصيفية والشتوية.

ويرى مدير سوق واقف محمد السالم أن هذا المهرجان يمنح الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها إدارة السوق طابعا خاصا، ويسهم أكثر في تقريب المنتجات الخضراء من الجمهور، والتعريف بالمزارع والمشاتل والشركات المحلية العاملة في مجال الزهور، كما ينعش حركة السياحة التي تزدهر في هذا الموسم، خاصة في أجواء الفعاليات الرياضية والفنية التي تشهدها قطر حاليا.

وتحتضن قطر 34 مزرعة لإنتاج الزهور ونباتات الزينة، وارتفعت المساحات المزروعة خلال العامين الماضيين بمتوسط 25% إلى جانب 125 مشتلا لإنتاج المشاتل للمزارع والمنازل، وتنتج المزارع نحو مئة نوع من الزهور.