رقم خيالي.. تعرف على قيمة الرشاوي والفساد المالي في العالم

قالت الأمم المتحدة في تقرير نشرته الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إن قيمة الرشاوي حول العالم تبلغ تريليون دولار سنويا.

وذكرت الأمم المتحدة أن قيمة المبالغ المسروقة عن طريق الفساد تزيد عن 2.5 تريليون دولار سنويا، وأن هذا المبلغ يساوي 5% من الناتج المحلي العالمي.

ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن قيمة الفاقد بسبب الفساد في البلدان النامية يقدر بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.

وترى المنظمة الأممية أن الفساد جريمة خطيرة يمكن أن تقوّض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات، وأنه لا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن.

وقالت منظمة الشفافية في بيان لها مطلع العام الجاري بالتزامن مع إصدار تقرير مؤشر مدركات الفساد 2018، إن تقرير هذا العام يكشف الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعال ويساهم في مفاقمة أزمة الديمقراطية في العالم.

ولم تحرز منذ 2012 سوى 20 دولة تقدما في درجاتها بمؤشر مدركات الفساد من بينها إستونيا وساحل العاج، في حين سجلت 16 دولة تراجعا ملحوظا من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واختارت يوم 9 ديسمبر/كانون الأول من كل عام يوما دوليا لمكافحة الفساد.