ألفا مشارك.. مسابقات لجمال القطط في روسيا
يختتم اليوم في مركز كروكوس إكسبو للمعارض بالعاصمة الروسية موسكو معرض القطط، باختيار أجمل قط وأجمل صغير قط، وذلك من ضمن ألفي قط من 12 دولة شاركت في المسابقتين.
وكان المعرض قد انطلق السبت ويمثل الحدث الدولي الثاني للحيوانات الأليفة بروسيا، بعد معرض الكلاب في نوفمبر/تشرين الثاني الذي شارك فيه أكثر من تسعة آلاف كلب من 34 بلدا، واستقبل آلاف الزوار.
|مشاركة تقدم قطيها في المعرض (الأناضول)
وانتظم المعرض الدولي للكلاب بالتعاون بين الاتحاد الدولي للسينولوجي (دراسة تاريخ الكلاب) ونظيره الروسي، وشهد تنظيم مسابقات أجمل كلب وأحسن تسريحة شعر وغيرهما من المسابقات الأخرى.
وسبق للنادي المصري للقطط تنظيم مسابقة دولية لاختيار ملكات جمال القطط بمشاركة متسابقين من مصر ودول عربية وأجنبية و تركزت قواعد الاختيار على العيون وشكل الجسد وغيرها من النقاط.
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