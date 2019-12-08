ألفا مشارك.. مسابقات لجمال القطط في روسيا

يختتم اليوم في مركز كروكوس إكسبو للمعارض بالعاصمة الروسية موسكو معرض القطط، باختيار أجمل قط وأجمل صغير قط، وذلك من ضمن ألفي قط من 12 دولة شاركت في المسابقتين.

وكان المعرض قد انطلق السبت ويمثل الحدث الدولي الثاني للحيوانات الأليفة بروسيا، بعد معرض الكلاب في نوفمبر/تشرين الثاني الذي شارك فيه أكثر من تسعة آلاف كلب من 34 بلدا، واستقبل آلاف الزوار.