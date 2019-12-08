أحفادها حققوا حلمها.. تركية ترتدي فستان الزواج في عمر 85
وكانت العجوز تزوجت في عمر 15 من إبراهيم متين، الذي فقدته قبل ما يقارب ثلاثين عاما، لكن الظروف الاقتصادية آنذاك حالت دون ارتدائها ثوب الزفاف الأبيض، وظلت تحلم بارتدائه طول حياتها، قبل أن يحقق لها أحفادها الحلم.
|
وطلبت الجدة من حفيدتها القدوم إلى بيتها لتطلب منها تحقيق حلمها بارتداء الفستان الأبيض، وقالت لها "لدي حلم، هل يمكنك جعله حقيقة؟ أنا لم ألبس ثوب الزفاف الأبيض في حياتي، وطلبي الوحيد قبل مماتي ارتداء ثوب الزفاف الأبيض".
وسعت الحفيدة بمساعدة زوجها إلى تحقيق حلم جدتها، الذي رافقها على امتداد سبعين عاما، واستأجرا قاعة مطعم، ثم دعيا جميع أفراد العائلة للحضور، قبل أن تدخل الجدة بالفستان الأبيض وهي في غاية السعادة.
وعبّرت الحفيدة عن سعادتها لتمكنها من تحقيق حلم جدتها قائلة "لقد كان من المفترض أن تلبس جدتي الثوب الأبيض عشرة دقائق، لكنها لم تخلعه لمدة ساعتين، وكانت في غاية السعادة، ولو أن فتاة شابة في عمر العشرين لبست ثوب الزفاف الأبيض لن تكون بهذا القدر من السعادة والفرح".
- التصويت بالخارج يتواصل.. حملة الرئاسيات الجزائرية انتهت والحراك يرفض اقتراع الخميس
- بعد مجزرة الخلاني.. الاحتجاجات تتواصل وإعفاء مسؤول بارز بالجيش العراقي
- أمير قطر يتوج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج
- الخطيب ينسحب.. عون يؤجل مشاورات تشكيل الحكومة والمحتجون يصرون على التغيير
- يزيد صايغ: السيسي لا يفهم في الاقتصاد والشركات الكبرى هربت من عاصمته الإدارية