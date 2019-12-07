عرض محدود.. حبة موز بـ120 ألف دولار

بيعت حبة موز ملصقة على الحائط خلال معرض "آرت بازل" في ولاية فلوريدا الأميركية بمبلغ 120 ألف دولار، على أنها من الأعمال الفنية. فما السر الذي يقف وراء هذا المبلغ الخيالي؟

المفاجآت لا تتوقف عند الفنان الإيطالي ماوريسيو كاتيلان، إذ قد قدم الفنان المعروف بأعماله الساخرة، قطعة بعنوان "كوميدي"، وهي عبارة عن حبة موز علّقها بشريط لاصق على الحائط في معرض "آرت بازل".

وكان الفنان الإيطالي قد اشترى الموزة من متجر في ميامي وألصقها على الحائط، ثم باعها على أنها عمل فني. كما عُرض وبيع نموذج آخر لها في معرض "بيروتين" للأعمال الفنية المعاصرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب ما نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، فقد بيع النموذج الأول بمبلغ 120 ألف دولار، وتم بيع النموذج الثاني بنفس السعر، بينما قرر الفنان ومالك المعرض بيع النموذج الثالث بـ150 ألف دولار.

يشار إلى أن "آرت بازل" مهرجان عالمي مشهور يستقطب المشاهير ونجوم عالم الفن الذين يبحثون عن قطع فنية جديدة ومبتكرة.

ويقام المهرجان في ثلاث مدن مختلفة سنويا هي: بازل في سويسرا، وميامي بيتش في فلوريدا بالولايات المتحدة، وهونغ كونغ في الصين، بحسب ما نشره موقع "سي.أن.بي.سي" الأميركي.