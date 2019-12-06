أرقام فلكية.. تعرف على أغلى المنازل التي بيعت بالولايات المتحدة

بلغت أسعار العديد من العقارات والمنازل والقصور في الولايات المتحدة أرقاما خيالية يصعب توقعها بسبب المساحات الشاسعة لهذه العقارات وتوفرها على مرافق ترفيهية متنوعة ووقوعها في أماكن جذابة للغاية، مما جعل التعرف على الأرقام مصدر شغف للعديد من الناس.

الكاتبة ليبرتينا براندت استعرضت في تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" مجموعة من أغلى صفقات العقارات:

1- بيع عقار ضخم في بالم بيتش في فلوريدا مقابل أكثر من 99 مليون دولار عام 2019، وكان مالكه السابق قد اقتناه عام 2017 مقابل نحو 77 مليونا.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة بالم بيتش دايلي نيوز، يمتد مكان الإقامة على مساحة 3.7 هكتارات ويضمّ ممرا بطول حوالي 320 قدما يصل إلى شاطئ البحر.

مبنى في كاليفورنيا يمتد على مساحة 3.7 هكتارات (غوغل إيرث)

2- بيع قصر تبلغ مساحته 25 ألف قدم مربع في لوس ألتوس هيلس في كاليفورنيا عام 2011 مقابل مئة مليون دولار، ويطلق عليه "بالو ألتو لوار" وهو بمثابة انعكاس للقصور الفرنسية التي تعود للقرن 18 ويضم أحواض سباحة داخلية وخارجية وقاعة رقص وقبوا.

3- حسمت صفقة قصر في هولمبي هيلز -يقع في حي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا- بمئة مليون دولار بعدما تم عرضه للبيع مقابل مئتي مليون.

4- بيع عقار في ماليبو بكاليفورنيا عام 2019 مقابل مئة مليون دولار، ويقع في طريق زاخر بالمناظر الطبيعية الخلابة، ويشمل منزلين للضيوف وملعب تنس ومنتجعا صحيا ومكتبة متكوّنة من طابقين ومسرحا وصالة رياضة ومسبحا، بالإضافة إلى العديد من مرافق الراحة الأخرى.

5- بيع قصر مكون من عشر غرف نوم في هولمبي هيلز بلوس أنجلوس في كاليفورنيا عام 2016 مقابل مئة مليون دولار، ويمتد على مساحة 38 ألف قدم مربع، ويشمل كل المرافق مثل مسارات المشي الخاصة وقاعة سينما.

6- بيع طابق في مانهاتن في نيويورك عام 2014 مقابل مئة مليون دولار، ويقع في الطابقين 89 و90 في "وان57" وهي ناطحة سحاب سكنية وسط المدينة يشار إليها باسم "بليونيرز روو".

ويمتد العقار على مساحة 11 ألف قدم مربع، ويضم ست غرف نوم، وظل حتى عام 2019 أغلى عقار بيع على الإطلاق في مدينة نيويورك.

7- بلغ ثمن مجمع في ماليبو في كاليفورنيا 110 ملايين دولار، وهو مواجه لشاطئ كاربون الذي يطلق عليه اسم شاطئ المليارديرات، ويعرف بمنازله التي تقدر بملايين الدولارات والأثرياء المقيمين فيها.

ويحتوي هذا المنزل الذي صممه ريتشارد ماير على سكن رئيسي وبيت ضيافة.

8- بيعت ثلاثة عقارات في منطقة ليلي بوند لاين في إيست هامبتون في نيويورك، ضمن عملية بيع واحدة عام 2016 مقابل 110 ملايين دولار بعدما اقتنيت عام 2014 مقابل 93.9 مليونا، ويبلغ إجمالي مساحة العقار 6.4 هكتارات.

أغلى منزل بيع على الإطلاق بمقاطعة لوس أنجلوس (غوغل إيرث )

9- وصل ثمن عقار مطل على المحيط في بالم بيتش في فلوريدا إلى 110 ملايين دولار، ويتكون من 13 غرفة نوم، ويقع على بعد نصف ميل فقط من منتجع "مار أي لاغو" الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

10- بلغ سعر عقار مساحته تسعة هكتارات في وودسايد في كاليفورنيا 117.5 مليون دولار، وظلّ حتى عام 2019 أغلى عقار سكني في كاليفورنيا.

11- بيع قصر ضخم في هولمبي هيلز في حي ريتزي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا عام 2019 مقابل 119.7 مليون دولار، وهو أغلى منزل بيع على الإطلاق في مقاطعة لوس أنجلوس.

12- بيعت أربعة عقارات على ساحل المحيط في بالم بيتش في فلوريدا عام 2013 مقابل ما مجموعه 129.6 مليون دولار، وتعدَ جميع هذه العقارات مملوكة لشخص واحد وتقع جميعها على طول الطريق ذاته.

13- بلغ سعر عقار ضخم في إيست هامبتون في نيويورك 137 مليون دولار وتبلغ مساحته 18 هكتارا، وظلّ أغلى منزل بيع على الإطلاق بالولايات المتحدة حتى عام 2019.

14- بيع الطابق الواقع في 220 سنترال بارك ساوث (برج سكني في مانهاتن في نيويورك) مطلع العام الحالي بأكثر من 239 مليون دولار، وهو حاليًا يحمل لقب أغلى منزل بيع على الإطلاق بالولايات المتحدة واشتراه الملياردير كينيث غريفين.