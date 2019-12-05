يقدم خدمات راقية.. بنك في بريطانيا لا يتعامل إلا مع المليارديرات

يفتتح الأسبوع المقبل في العاصمة البريطانية لندن بنك جديد يخصص نشاطه للتعامل مع المليارديرات دون غيرهم من العملاء، ويعمل على تقديم خدمات عالية الجودة ذات ضمانات كبيرة تتماشى مع نوعية عملائه.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلا عن غارديان البريطانية إن البنك سيوفر نقلا فاخرا لعملائه على متن سيارات رولز رويس مجهزة بسائقين محترفين تقلهم من مقرات إقاماتهم أو عملهم إلى البنك الذي لا يدخله عملاؤه إلا بعد التعرف على بصمتي اليد والعين، لضمان أكبر قدر ممكن من السلامة والأمن.

وأضافت الصحيفة أن البنك الجديد سيوفر لعملائه خزائن من طراز رفيع ذات أحجام مختلفة، بعضها له حجم الهاتف الجوال ويبلغ ارتفاعه سبعة سنتيمترات وعرضه 16 سنتيمترا وعمقه 49 سنتيمترا، ويصلح لتخزين كميات ضئيلة من المجوهرات وبعض سبائك الذهب، وكلفة استخدامه تبلغ 700 يورو سنويا (حوالي 780دولارا).

وفي المقابل، يوفر البنك خزائن أكبر حجما للعملاء الذين يودعون مبالغ مالية ضخمة تقارب ثلاثة ملايين يورو (حوالي ثلاثة ملايين و320 ألف دولار) بحسب ما أفاد به المدير العام للبنك سين هواي الذي أبلغ أيضا عن وصول العديد من الاستفسارات حول هذه الخدمة، وقال إن البنك سيوفر لعملائه الاستثنائيين أقوى وأغلى الخزائن في العالم.

ونفى سين هواي أن يكون البنك ملاذا لتبييض أموال الأثرياء والمليارديرات، وقال إنه ستتم دراسة ملفات جميع العملاء، ولن تقبل الطلبات التي تكتنفها شبهات مالية.