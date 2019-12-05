بالفيديو.. طالبة مسلمة تنقذ زملاءها أثناء إطلاق نار بالولايات المتحدة

لقيت طالبة مسلمة في ولاية ويسكونسن (وسط الولايات المتحدة) إشادة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تنقذ حياة العشرات من زملائها أثناء حادث إطلاق نار بعد إدخالهم مسجدا قرب مدرسة أوشكوش ويست الثانوية.

وأفادت قناة الحرة الأميركية الخميس بأن الطالبة دعاء أحمد تصرفت بموقف بطولي أثناء إطلاق النار الذي وقع الثلاثاء، ولم تكن تعرف الطالبة لحظة وقوع الحادثة ماذا يجري، فشعرت بشيء من القلق مثل بقية طلاب المدرسة.

وبتوجيه من المعلمين، بدأ الطلاب الفرار مذعورين، وحينها سمعت دعاء أحد الطلاب وهو يدعو الآخرين للتوجه إلى مسجد قريب من المدرسة.

لكن المسجد عادة يكون مغلقا في هذه الفترة من اليوم، وفي تلك اللحظة تمالكت دعاء نفسها وتوجهت نحو المسجد وفتحت الباب بعد إدخال الرقم السري لفتحه، وظلت في الخارج حتى دخل نحو مئة طالب.

وشهدت المدرسة الثانوية حالة من الفوضى صباح الثلاثاء الماضي؛ إثر طعن طالب

(16 عاما) أحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد.