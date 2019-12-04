متخصصون يبحثون عن حل اللغز.. وفاة غامضة لفرنسية ماتت بعضات كلاب

لا تزال الظروف التي توفيت فيها الفرنسية إليسا بيلارسكي غامضة، والتي عثر عليها ميتة بالقرب من مسار في غابة أيسن.



وقد كشف تشريح الجثة أنها ماتت بسبب نزيف ناتج عن عضات كلاب في الأطراف العلوية والسفلية والرأس رغم أنه لم يحدد بعد هل كلبها هو الذي قتلها أم مجموعة كلاب صيد هاجمتها.



وسأل موقع "أل سي إي" الفرنسي اختصاصيا في سلوك الكلاب عن الأسباب التي تجعل كلبا أو أكثر يقتل إنسانا، وقال المتخصص في سلوك الكلاب نيكولاس سيرجنت إن الشابة اتصلت بزوجها قبل لحظات من وفاتها طالبة للمساعدة، وقالت إنها تعرضت لهجوم من كلاب عدة -وهو ما يوحي بأن مجموعة الصيد هي التي قتلتها- إلا أن شركة الصيد نفت مسؤوليتها عن الوفاة، وقالت في بيان إن هذه الكلاب ليست عدوانية تجاه البشر، وودودة للغاية مع البالغين والأطفال على حد سواء.

رد الفعل الشرطي

لم يكن رد الشركة كافيا للباحثين والمتخصصين في ظاهرة مطاردة الكلاب للبشر، وقالوا إن "الكلاب ليست عدوانية بطبيعتها ولكن يمكن أن تهاجم عندما تكون مدربة على القيام بأمر محدد بمجرد تلقي الحافز الخارجي، وهو ما يسمى رد الفعل الشرطي، وأما أنها لم تميز بين البشر والفريسة فبسبب التباس في الرؤية أو الشم".

ويقول سيرجنت إن رد فعل الكلاب على فرار شخص هو إيقاف فريستها، ويكفي أن يقوم كلب واحد بهذا الإجراء لتتبعه بقية الكلاب على سبيل التقليد، فتكون سلسلة العضات قاتلة.

وأوضح الموقع أن المحققين أخذوا عينات من 67 كلبا قد تكون متورطة في هذه الوفاة، بما في ذلك كلاب عائلة المتوفاة.



وأشار إلى أن خمسة من هذه الكلاب تنتمي إلى فصيلة "ستافوردشاير تيريي" الأميركية التي تصنف أنها "من المحتمل أن تكون خطيرة"، وأن أحدها وجد بجوار جثة الشابة المتوفاة.