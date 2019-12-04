البحر الميت بالأردن.. سياحة شتوية وعلاجية ومكان للتأمل والصفاء

ويضيف أن المناخ في البحر الميت شتاء يكون رائعا، فدرجة الحرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وأمطاره قليلة، وإذا تساقط المطر يكون فرصة للسائح للتمتع بالرذاذ الناعم في الجو الدافئ برائحة الهواء المشبع بالهواء المليء بالأكسجين.

ملوحة البحر الميت تعادل تسعة أضعاف ملوحة البحار الأخرى (الجزيرة)

بحر الملح

حمل البحر الميت الكثير من الأسماء التي تتصل بالتاريخ، منها: بحيرة لوط وبحر الملح، وجاء مصدر تسميته من خلوه من الكائنات الحية وكثرة ملوحته التي تبلغ 34% وتعادل تسعة أضعاف ملوحة البحار الأخرى.

كما ذكره فلاسفة ومؤرخون (منهم أرسطو وهيونيموس الكاردي) وجغرافيون ورحالة عرب منهم: اليعقوبي وابن خرداذبه والزهري وياقوت الحموي قالوا إن فيه معدن (الحمر) العلاجي.

ونظرا لانخفاض المنطقة عن سطح البحر نحو أربعمئة متر، فإن عمود الضغط يكون كبيرا ويغلف بطبقة من الأوزون التي تعمل على فلترة الأشعة فوق البنفسجية التي لها خصائص علاجية للجلد والتنفس، بحسب اختصاصية الأمراض الجلدية الدكتورة هدى القضاة التي تؤكد أن الشمس والأكسجين أو المناخ والهواء هما الأمران المهمان في علاج الجهاز التنفسي والقصبات والربو، وأن طبيعة الشمس وتركيبة الماء وتشبعه بالمعادن يعالج الأمراض الجلدية والصدفية والأزمة، وقالت إن هذه التدابير ينبغي أن تتم تحت إشراف الطبيب.

كتل ملحية على صخور شاطيء الميت (الجزيرة)

ولا تحتاج السباحة في البحر الميت لمهارة المحترفين بل يكفي أن يجلس المرء في الماء ليجد نفسه عائما على سطحه بسبب التركز الملحي وكثافة الماء، وتظهر صورة طريفة لسياح يسبحون على ظهورهم ويقرؤون الصحيفة لكن الأمر يصير خطيرا إن عمد شخص إلى الغطس أو غمر وجهه في الماء لأنه ذلك قد يؤذي العينين.

طين علاجي

يوجد في مياه البحر الميت أكثر من عشرين عنصرا ومركبا منها: الكالسيوم والمنغنيز والبرومين والماغنسيوم والكبريت، ونتيجة التفاعلات الكيميائية بين الأملاح والتربة والماء يتكون الطين العلاجي الذي يستعمل لصناعة مواد التجميل والمستحضرات العلاجية للصدفية والأمراض الجلدية.

ويقول مدير مديرية السياحة العلاجية بوزارة الصحة الدكتور سليمان عمارين "البحر الميت أكبر منتجع طبيعي مفتوح، والمناخ يمتاز بغياب الرطوبة التي تمتصها الأملاح" مشيرا إلى أن غالبية السياح الراغبين في الاستشفاء قادمون من أوروبا الشمالية (السويد والنمسا وفنلندا).

وأضاف "الاستشفاء مختلف عن العلاج لأنه يعتمد العناصر الطبيعية لعلاج بعض الأمراض. ومناخ البحر الميت مناسب لعلاج أمراض التنفس التي ترتفع نسبتها في الخليج بسبب الغبار و(الطوز).

مساحة للتأمل والصفاء (الجزيرة)

التأمل والصفاء

صفاء الجو والهدوء في المكان الذي تحيط به المناطق الزراعية للأغوار يساعد في توفير مساحة للراحة بعيدا عن الضوضاء، فعند المغيب ترتسم على الأفق مشاهد جميلة من الألوان الساحرة التي أبدعتها الطبيعة بالأحمر والبرتقالي والأصفر والبنفسجي وتضاهي أجمل اللوحات التجريدية.

ويمسى المكان في الليل مساحة للتأمل لصفاء السماء التي تتلألأ فيها النجوم مع صوت الأمواج الهادئة، ويقول عمارين إن المنطقة عرفت تاريخيا كمكان للتأمل وهناك الكثير من السياح الذين يجيئون بغرض التأمل الصوفي.

ويوافقه المصور الفوتوغرافي محمد القرالة بالقول "أجمل شيء أن تجلس على الشاطئ وتراقب المغيب وتكوينات الشفق وتراقب امتزاج الألوان التي تشبه اشتعال النار".

صور شاعرية

وتتشكل على شاطئ البحر الميت، وهو من الأحواض المائية المغلقة، ويصب فيه نهر الأردن، الكتل الملحية الصلبة التي تشبه المنحوتات الفنية وتجلب اهتمام الزوار والفنانين والشعراء.

مشاهد خلابة (الجزيرة)

وأوحت غرابة البحر واسمه للشعراء بقصائد تنطوي على شعرية الملح، ومنهم عز الدين مناصرة في "مذكرات البحر الميت" وتجربة مشتركة في الرسم للفنان محمد أبو عزيز والفوتوغرافي الفرنسي جان لو دوسوفرزاك بعنوان "تقاسم الملح" التي عرضت في معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس ونادي اليخوت الملكي ومدينة مأدبا وفي جامعة البلمند وجامعة الجنان بلبنان ومدينة القدس.

السياحة الرياضية

لا تتوقف السياحة في البحر الميت الذي يمتد شاطئه على (70كلم) بل هناك الكثير من الينابيع للمياه المعدنية المشبعة بمادة الكبريت التي تستعمل لتنشيط الدورة الدموية وعلاج المفاصل.

ونشطت بالتوازي مع ذلك بالمنطقة السياحة الرياضية كالدراجات الهوائية وتدريبات المنتخبات الرياضية. كما يختار كثير من العرسان لإقامة مناسباتهم ومنهم ملياردير هندي سيقيم حفل ابنه بالمنطقة وتمت الحجوزات وأحضرت كل متطلبات الحفل من هناك بما فيها البهارات وبلغ عدد المدعوين نحو ألف شخص.