شاب صيني يحصل على هدية بنحو 4 مليارات دولار

قالت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية إن الشاب إريك تسي البالغ من العمر 24 عاما حصل في هونغ كونغ على ثروة تقارب أربعة مليارات دولار، مشيرة إلى أن الأثرياء أصبحوا أكثر ثراء في عام 2019.

وأوضحت المجلة أن زوجين من أغنى الأسر الصينية قررا نقل جزء من أسهم شركتهما التي تعمل في مجال الصيدلة إلى ابنهما إريك تسي، مستفيدين من عدم وجود ضريبة الميراث في هونغ كونغ.

ووفقا لتقرير بلومبيرغ، تقدر قيمة شركة المستحضرات الصيدلية المتخصصة في البحث وتطوير علاجات أمراض العيون والتهاب الكبد، بحوالي 8.5 مليارات دولار، يعني أن هدية إريك تساوي 3.8 مليارات دولار، مما يجعل هذا الشاب بين عشية وضحاها واحدا من أغنى الرجال في العالم.

وأفادت المجلة بأن هذا النوع من الممارسات واسع الانتشار في هونغ كونغ، حيث تُعفى التبرعات والمواريث من جميع الضرائب.

هذا الشاب بالتأكيد ليس أحد عشرات الآلاف من المتمردين الذين يتظاهرون في شوارع هونغ كونغ ضد النمس الصيني -كما تقول المجلة- حيث تم تعيينه فورا مديرا تنفيذيا لشركة المستحضرات الصيدلية، وانضم إلى مجلس إدارتها براتب سنوي قدره 498 ألف دولار، سائرا في طريق النخبة في هونغ كونغ.

وقد أطلق هذا الشاب -الذي ولد في سياتل بالولايات لمتحدة، ودرس الابتدائية في بكين بالصين والثانوية في هونغ كونغ، ثم الدراسات العليا في العلوم المالية في جامعة وارتون ببنسلفانيا- قمة سنوية صينية أميركية كبيرة، هي قمة بنسلفانيا وارتون الصينية.

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إريك تسي تم تعيينه مديرا تنفيذيا لشركة المستحضرات الصيدلية، وانضم إلى مجلس إدارتها براتب سنوي قدره 498 ألف دولار، سائرا في طريق النخبة في هونغ كونغ

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نخبة تزداد ثراء

وكممثل لجيله، لدى الملياردير الصغير الجديد نشاط كبير على منصة إنستغرام، حيث يرسل تمنياته بمناسبة عيد الأب وعيد الأم، وينشر العديد من صور القطط والطعام اللذيذ، كما ظهر أيضا وهو يحتفل بالذكرى السبعين لجمهورية الصين الشعبية، وفي صور شخصية مع المطربة ريهانا والعارضة بيلا حديد والأميرة تشارلين من موناكو.

وأشارت المجلة إلى أن إريك تسي مجرد واحد من نخبة مفرطة من الرأسمالية المعولمة ممن حطموا رقما قياسيا جديدا للثروة في عام 2019، حيث إن المليارديرات -وفقا لمؤشر بلومبيرغ- زادت ثروتهم، إلى درجة أن ثروة أغنى 500 شخص على هذا الكوكب التي تبلغ 1200 مليار دولار، زادت أصولها بنسبة 25% لتصل مجتمعة إلى مبلغ 5900 مليار دولار.

ورغم خسارة تسعة مليارات دولار عند طلاقه، لا يزال أغنى رجل في العالم هو قطب التجارة الإلكترونية، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بمبلغ 116 مليار دولار، وفقا لبلومبيرغ، ويليه بيل غيتس بمبلغ 113 مليار دولار، ثم برنارد أرنو بمبلغ 106 مليارات دولار، ووارن بافيت بمبلغ 81.5 مليار دولار.