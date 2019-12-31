البث الحي
عـاجـل: الرئيس العراقي: ندعو المحتجين إلى الانسحاب من السفارة الأمريكية في بغداد ومحيطها وعدم تصعيد الموقف
ابحث

دعوى قضائية لوقف التنفيذ.. حقوقيون: نقل "كباش الكرنك" إلى ميدان التحرير جريمة حضارية

غضب بسبب قرار الحكومة المصرية نقل أربعة تماثيل من معبد الكرنك في الأقصر إلى ميدان التحرير (مواقع التواصل)
غضب بسبب قرار الحكومة المصرية نقل أربعة تماثيل من معبد الكرنك في الأقصر إلى ميدان التحرير (مواقع التواصل)

عبد الرحمن أحمد-القاهرة

عاصفة من الغضب أثارها قرار وزارة الآثار المصرية نقل أربعة تماثيل أثرية من معبد الكرنك في الأقصر إلى ميدان التحرير، حيث حذر أثريون من خطورة النقل، في حين أقام حقوقيون دعوى قضائية أمس الاثنين لوقف هذه "الجريمة الحضارية"، بحسب وصفهم.

القرار المفاجئ -الذي أعلنته الوزارة قبل أيام وشرعت بالفعل في تنفيذه- يتضمن نقل أربعة تماثيل ضخمة (على هيئة أسد برأس كبش) موجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول في معبد الكرنك بمدينة الأقصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة لتزيينه.

كما يتضمن القرار -الذي يأتي في إطار عملية تطوير الميدان- نقل مسلة فرعونية من صان الحجر بمحافظة الشرقية. 

عملية نقل الكباش من معبد الكرنك بالأقصر (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفي محاولة من وزارة السياحة والآثار لتخفيف حدة الغضب، قالت في بيان إن الكباش التي سيتم نقلها ليس لها علاقة بالتماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط معبدي الأقصر والكرنك، وإن هذه التماثيل كانت غير مرئية في وضعها السابق، لأنها كانت تحت التراب.

لكن هذه التبريرات لم تقنع خبراء الآثار ورواد مواقع التواصل:
https://twitter.com/ziad_morsy/status/1210869944042299393

تهديد للآثار
حذر خبراء آثار من نقل التماثيل من مكانها الأصلي، لما يسببه ذلك من خطورة على الأثر وتدمير لأصالة معبد الكرنك.

وأوضحت مونيكا حنا أستاذة علم المصريات رئيسة قسم الآثار في الأكاديمية البحرية بأسوان في تغريدات عدة أن وجود الكباش المصنوعة من الحجر الرملي بميدان التحرير يشكل خطرا حقيقيا عليها نتيجة اختلاف البيئة وتعرضها لنسب عالية من الغازات الضارة مثل أول وثاني أكسيد الكربون.

واستشهدت حنا بتصريحات سابقة لعالم الآثار المصري زاهي حواس يشير فيها إلى أن نقل تمثال رمسيس من ميدان بوسط القاهرة كان نتيجة تضرره من عوادم السيارات واهتزازات الجسور.
https://twitter.com/monznomad/status/1211297904301883392
https://twitter.com/monznomad/status/1211355136158830593

جريمة حضارية
وأكد المعترضون على القرار الحكومي أن هذه الخطوة تعد مخالفة للمواثيق الدولية للحفاظ على التراث الحضاري للشعوب، وتعد فضيحة ثقافية وجريمة حضارية.

وتنص المواثيق الدولية لحماية الآثار على أنه لا يمكن فصل المعلم التاريخي عن النسيج الحضاري الذي هو جزء منه، ولا يكون ذلك مقبولا إلا في حالة الضرورة القصوى.
https://twitter.com/The_Salehs/status/1210821916354760704
https://twitter.com/ZeinabHashesh/status/1211533065195081728

وأشار مغردون إلى ما تعرضت له تماثيل وآثار أخرى من تخريب، ونشروا صورا تظهر التشويه الذي تعرضت له تماثيل أسود كوبري قصر النيل.
https://twitter.com/shikoo_911/status/1211174112732864512
https://twitter.com/sami_yacoub/status/1211675149021450240

واعتبر البعض أن الخطوة الحكومية المفاجئة بنقل هذه الآثار إلى ميدان التحرير قد تكون مبررا لزيادة الوجود الأمني في الميدان، لمنع أي مظاهرات أو احتجاجات في المكان الذي شهد شرارة ثورة 25 يناير 2011.
https://twitter.com/Mbaselious1/status/1211686448065204225
https://twitter.com/talatmahmoud16/status/1211689059548041217

واعتبر البعض أن نقل الآثار من أماكنها الأصلية يسهل سرقتها ويجعلها عرضة للتهريب للخارج، خاصة أن مصر تعاني من عمليات التهريب المستمرة للآثار، والتي وصلت للبيع عبر مواقع المزادات على الإنترنت.
https://twitter.com/dinaelhenawy82/status/1211324442187575296
https://twitter.com/ImabdouM/status/1211663112266506240

تحركات حقوقية
من جانبه، قال المحامي طارق العوضي في تغريدة إنه تقدم بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة للمطالبة بإلغاء القرار.

وشددت الدعوى على خطورة هذه الخطوة على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، وإخلالها بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه، ودعت بدلا من ذلك إلى عمل مستنسخات من هذه الآثار لوضعها في الميدان.
https://twitter.com/tarekelawady2/status/1211653777893314561

الأقصر تستغيث
واستنكرت الأوساط السياحية والأثرية في الأقصر عمليات نقل الآثار المستمرة من المحافظة إلى مناطق أخرى، وهو ما يؤثر على الزيارات السياحية هناك.

وأشار مدير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية محمد أبو صالح في تصريحات صحفية إلى أن العام الماضي شهد نقل 122 قطعة أثرية من متحف ومعابد الأقصر، بينها بعض مقتنيات الملك توت عنخ أمون.

ونقلت صحف محلية عن مصادر أثرية في مدينة الأقصر أن السلطات تعتزم نقل عدد من التماثيل الملكية إلى المتحف الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبا، منها بعض تماثيل خبيئة معبد الأقصر التي تم اكتشافها عام 1989.
https://twitter.com/midoaking/status/1210655247099715586

وفي أغسطس/آب الماضي ثارت ضجة كبيرة بعد تقطيع السلطات مقبرة "توتو" الفرعونية المكتشفة حديثا ونقلها من محافظة سوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة بجانب عدد من الآثار الأخرى.

كباش معبد الكرنك (مواقع التواصل الاجتماعي)
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
كيف وصلت آثار مصر لمتحف اللوفر بأبو ظبي؟
"كنوز الفرعون".. مكاسب ومخاوف من ضياع الآثار
نصب وخرافات ودماء.. حكايات من هوس البحث عن الآثار بصعيد مصر
التاريخ لمن يدفع أكثر.. الآثار المصرية سلعة رائجة بالمزادات ومواقع الإنترنت
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
"بيغ بن" تقطع صمتها ليلة رأس السنة الجديدة
مغربي يحوّل أغطية القنينات البلاستيكية إلى لوحات فنية
السوق المصري في إسطنبول.. هنا يمكن للزائر الحصول على كل شيء
وفاة وحيد القرن الأسود الأطول عمرا في العالم