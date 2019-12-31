دعوى قضائية لوقف التنفيذ.. حقوقيون: نقل "كباش الكرنك" إلى ميدان التحرير جريمة حضارية
عبد الرحمن أحمد-القاهرة
عاصفة من الغضب أثارها قرار وزارة الآثار المصرية نقل أربعة تماثيل أثرية من معبد الكرنك في الأقصر إلى ميدان التحرير، حيث حذر أثريون من خطورة النقل، في حين أقام حقوقيون دعوى قضائية أمس الاثنين لوقف هذه "الجريمة الحضارية"، بحسب وصفهم.
القرار المفاجئ -الذي أعلنته الوزارة قبل أيام وشرعت بالفعل في تنفيذه- يتضمن نقل أربعة تماثيل ضخمة (على هيئة أسد برأس كبش) موجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول في معبد الكرنك بمدينة الأقصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة لتزيينه.
كما يتضمن القرار -الذي يأتي في إطار عملية تطوير الميدان- نقل مسلة فرعونية من صان الحجر بمحافظة الشرقية.
وفي محاولة من وزارة السياحة والآثار لتخفيف حدة الغضب، قالت في بيان إن الكباش التي سيتم نقلها ليس لها علاقة بالتماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط معبدي الأقصر والكرنك، وإن هذه التماثيل كانت غير مرئية في وضعها السابق، لأنها كانت تحت التراب.
لكن هذه التبريرات لم تقنع خبراء الآثار ورواد مواقع التواصل:
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https://twitter.com/ziad_morsy/status/1210869944042299393
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تهديد للآثار
وأوضحت مونيكا حنا أستاذة علم المصريات رئيسة قسم الآثار في الأكاديمية البحرية بأسوان في تغريدات عدة أن وجود الكباش المصنوعة من الحجر الرملي بميدان التحرير يشكل خطرا حقيقيا عليها نتيجة اختلاف البيئة وتعرضها لنسب عالية من الغازات الضارة مثل أول وثاني أكسيد الكربون.
واستشهدت حنا بتصريحات سابقة لعالم الآثار المصري زاهي حواس يشير فيها إلى أن نقل تمثال رمسيس من ميدان بوسط القاهرة كان نتيجة تضرره من عوادم السيارات واهتزازات الجسور.
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https://twitter.com/monznomad/status/1211297904301883392
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https://twitter.com/monznomad/status/1211355136158830593
جريمة حضارية
وتنص المواثيق الدولية لحماية الآثار على أنه لا يمكن فصل المعلم التاريخي عن النسيج الحضاري الذي هو جزء منه، ولا يكون ذلك مقبولا إلا في حالة الضرورة القصوى.
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https://twitter.com/The_Salehs/status/1210821916354760704
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https://twitter.com/ZeinabHashesh/status/1211533065195081728
وأشار مغردون إلى ما تعرضت له تماثيل وآثار أخرى من تخريب، ونشروا صورا تظهر التشويه الذي تعرضت له تماثيل أسود كوبري قصر النيل.
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https://twitter.com/shikoo_911/status/1211174112732864512
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https://twitter.com/sami_yacoub/status/1211675149021450240
واعتبر البعض أن الخطوة الحكومية المفاجئة بنقل هذه الآثار إلى ميدان التحرير قد تكون مبررا لزيادة الوجود الأمني في الميدان، لمنع أي مظاهرات أو احتجاجات في المكان الذي شهد شرارة ثورة 25 يناير 2011.
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https://twitter.com/Mbaselious1/status/1211686448065204225
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https://twitter.com/talatmahmoud16/status/1211689059548041217
واعتبر البعض أن نقل الآثار من أماكنها الأصلية يسهل سرقتها ويجعلها عرضة للتهريب للخارج، خاصة أن مصر تعاني من عمليات التهريب المستمرة للآثار، والتي وصلت للبيع عبر مواقع المزادات على الإنترنت.
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https://twitter.com/dinaelhenawy82/status/1211324442187575296
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https://twitter.com/ImabdouM/status/1211663112266506240
تحركات حقوقية
وشددت الدعوى على خطورة هذه الخطوة على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، وإخلالها بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه، ودعت بدلا من ذلك إلى عمل مستنسخات من هذه الآثار لوضعها في الميدان.
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https://twitter.com/tarekelawady2/status/1211653777893314561
الأقصر تستغيث
وأشار مدير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية محمد أبو صالح في تصريحات صحفية إلى أن العام الماضي شهد نقل 122 قطعة أثرية من متحف ومعابد الأقصر، بينها بعض مقتنيات الملك توت عنخ أمون.
ونقلت صحف محلية عن مصادر أثرية في مدينة الأقصر أن السلطات تعتزم نقل عدد من التماثيل الملكية إلى المتحف الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبا، منها بعض تماثيل خبيئة معبد الأقصر التي تم اكتشافها عام 1989.
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https://twitter.com/midoaking/status/1210655247099715586
وفي أغسطس/آب الماضي ثارت ضجة كبيرة بعد تقطيع السلطات مقبرة "توتو" الفرعونية المكتشفة حديثا ونقلها من محافظة سوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة بجانب عدد من الآثار الأخرى.
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