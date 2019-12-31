دعوى قضائية لوقف التنفيذ.. حقوقيون: نقل "كباش الكرنك" إلى ميدان التحرير جريمة حضارية

عبد الرحمن أحمد-القاهرة

عاصفة من الغضب أثارها قرار وزارة الآثار المصرية نقل أربعة تماثيل أثرية من معبد الكرنك في الأقصر إلى ميدان التحرير، حيث حذر أثريون من خطورة النقل، في حين أقام حقوقيون دعوى قضائية أمس الاثنين لوقف هذه "الجريمة الحضارية"، بحسب وصفهم.

القرار المفاجئ -الذي أعلنته الوزارة قبل أيام وشرعت بالفعل في تنفيذه- يتضمن نقل أربعة تماثيل ضخمة (على هيئة أسد برأس كبش) موجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول في معبد الكرنك بمدينة الأقصر إلى ميدان التحرير وسط القاهرة لتزيينه.

كما يتضمن القرار -الذي يأتي في إطار عملية تطوير الميدان- نقل مسلة فرعونية من صان الحجر بمحافظة الشرقية.

عملية نقل الكباش من معبد الكرنك بالأقصر (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفي محاولة من وزارة السياحة والآثار لتخفيف حدة الغضب، قالت في بيان إن الكباش التي سيتم نقلها ليس لها علاقة بالتماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط معبدي الأقصر والكرنك، وإن هذه التماثيل كانت غير مرئية في وضعها السابق، لأنها كانت تحت التراب.

لكن هذه التبريرات لم تقنع خبراء الآثار ورواد مواقع التواصل:

في الوقت اللي الآثاريين في العالم بينادوا فيه بإنهاء الاستعمار الثقافي Decolonization of Heritage وعودة الآثار إلى أماكنها اللي اتوجدت فيها...وزارة الآثار المصرية بتحذوا حذو الدول المستعمرة في القرن ١٩ وبتسمح بوضع المسلات والآثار المصرية القديمة في الميادين العامة في غير سياقها! — زياد مرسي (@ziad_morsy) December 28, 2019 https://twitter.com/ziad_morsy/status/1210869944042299393

مش لاقي أي مبرر الحقيقة لنقل تماثيل من الأقصر للقاهرة (حتى لو طلعوا مش بتوع طريق الكباش)، ليه القاهرة أهم من الأقصر أصلا؟ وليه نبهدل كنوز أثرية زي دي في تراب وزحمة وعشوائية العاصمة؟ — Hussein Mahran (@H_Mahran) December 28, 2019



تهديد للآثار

حذر خبراء آثار من نقل التماثيل من مكانها الأصلي، لما يسببه ذلك من خطورة على الأثر وتدمير لأصالة معبد الكرنك.



وأوضحت مونيكا حنا أستاذة علم المصريات رئيسة قسم الآثار في الأكاديمية البحرية بأسوان في تغريدات عدة أن وجود الكباش المصنوعة من الحجر الرملي بميدان التحرير يشكل خطرا حقيقيا عليها نتيجة اختلاف البيئة وتعرضها لنسب عالية من الغازات الضارة مثل أول وثاني أكسيد الكربون.



واستشهدت حنا بتصريحات سابقة لعالم الآثار المصري زاهي حواس يشير فيها إلى أن نقل تمثال رمسيس من ميدان بوسط القاهرة كان نتيجة تضرره من عوادم السيارات واهتزازات الجسور.

حضرتك تواجد الكباش المصنوعة من الحجر الرملي في ميدان التحرير يشكل خطر حقيقي على الحفاظ عليها، نسب اول اكسيد الكربون وتاني اكسيد الكربون هتأثر عليهم بشكل سريع جداً، غير ان بكدا يبقى الsite integrity لأكبر معبد (الكرنك) في العالم هتتأثر، ايه اللي يمنع ان نحط مستنسخ؟ https://t.co/WrPEKAug0F — Monica Hanna (@monznomad) December 29, 2019 https://twitter.com/monznomad/status/1211297904301883392 مع اني في اغلب الأحيان بختلف مع الدكتور زاهي، اهو بيقول بنفسه ليه نقل تمثال رمسيس من الميدان عشان اتبهدل من عوادم السيارات واهتزازات الكباري! اشمعنى الكباش مش هتتأثر بنفس العوامل؟ ولا هنرجع نشيلها تاني ونقول اتأثرت؟ https://t.co/fHDoKE5idb — Monica Hanna (@monznomad) December 29, 2019 https://twitter.com/monznomad/status/1211355136158830593

جريمة حضارية وأكد المعترضون على القرار الحكومي أن هذه الخطوة تعد مخالفة للمواثيق الدولية للحفاظ على التراث الحضاري للشعوب، وتعد فضيحة ثقافية وجريمة حضارية.



وتنص المواثيق الدولية لحماية الآثار على أنه لا يمكن فصل المعلم التاريخي عن النسيج الحضاري الذي هو جزء منه، ولا يكون ذلك مقبولا إلا في حالة الضرورة القصوى.

مبادىء اليونسكو معروفة لكل العاملين و المهتمين بالآثار : "لا ينقل الاثر من مكانه او محيطه الطبيعى الا لدواعى انقاذه من الفناء" ... نقل كباش الكرنك الى القاهرة من اجل تزيين ميدان ، هى فضيحة ثقافية و جريمة حضارية .. استشيروا علماء مصر فى شئون اختصاصهم #كفايةـفضايح بقى https://t.co/k6OBPj6pIs — Heba Saleh (@The_Salehs) December 28, 2019 https://twitter.com/The_Salehs/status/1210821916354760704

وسأظل اعلم طلابى أن نقل اثار من موقعها الاصلى وتغير الكونتكست الخاص بها جريمة وذبح وقتل وتدمير للأثر وتدمير للمغزى من وجوده فى هذا الموقع بالذات.

واسألوا اى اثرى من الداخل أو الخارج هيأكد الكلام.

بالنسبالى اقتنعت أن الموج عالى اوى

انا لله وانا اليه راجعون #كباش_الكرنك_الوداع — ArchaeologyPassion♡ (@ZeinabHashesh) December 30, 2019 https://twitter.com/ZeinabHashesh/status/1211533065195081728

وأشار مغردون إلى ما تعرضت له تماثيل وآثار أخرى من تخريب، ونشروا صورا تظهر التشويه الذي تعرضت له تماثيل أسود كوبري قصر النيل.

بمناسبه الجدل حول نقل تماثيل الكباش من الاقصر لميدان التحرير : بالذمه ينفع مع شعب ( شباب ) معدوم المسئوليه و الذوق ؟ً pic.twitter.com/r7QP68Pk1G — Aly El-Maghraby (@alymaghraby) تفتكرى لو اتنقلو لميدان التحرير مش هيتكتب عليهم احمد بيحب منى للذكرى الخالده 🤔 — ŞÎ . $Ĥ€ŔÎF (@shikoo_911) December 29, 2019 https://twitter.com/shikoo_911/status/1211174112732864512 لا يجب باى حال من الاحوال نقل اى اثر من مكانه الطبيعى الى مكان اخر. صحيح ان اعداد غفيرة ستشاهد تماثيل الكباش فى ميدان التحرير لكن يمكن ذلك عن طريق عمل كوبى لها طبق الاصل خاصة ان لدينا امهر المثالين — Sami Yacoub (@sami_yacoub) December 30, 2019 https://twitter.com/sami_yacoub/status/1211675149021450240

واعتبر البعض أن الخطوة الحكومية المفاجئة بنقل هذه الآثار إلى ميدان التحرير قد تكون مبررا لزيادة الوجود الأمني في الميدان، لمنع أي مظاهرات أو احتجاجات في المكان الذي شهد شرارة ثورة 25 يناير 2011. وده ياكد وجهة النظر التانيه ان القرار مش لغرض السياحه لكن علشان ماينفعش يكون في تجمعات في ميدان التحرير ووجود دوريات شرطه متمركزة هناك طول الوقت بحجة انها لتحمي الآثار . بيتفننوا يقتلوا كل حاجه ليها علاقه بثورة ٢٥ يناير — Marian Baselious (@Mbaselious1) December 30, 2019 https://twitter.com/Mbaselious1/status/1211686448065204225 الناس المعترضه على نقل الكباش ميدان رمسيس حاليا كان اسمه باب الحديد ولما اتحط تمثال رمسيس الشعب غير اسمه لميدان رمسيس وكان هناك لمده50 عام ده تمثال والكباش تمثال من الاخر الحكومه عايز تغير هويه ميدان التحرير وتخلى الناس تنساه بالتدريج — talat mahmoud (@talatmahmoud16) December 30, 2019 https://twitter.com/talatmahmoud16/status/1211689059548041217

واعتبر البعض أن نقل الآثار من أماكنها الأصلية يسهل سرقتها ويجعلها عرضة للتهريب للخارج، خاصة أن مصر تعاني من عمليات التهريب المستمرة للآثار، والتي وصلت للبيع عبر مواقع المزادات على الإنترنت. سيتم تهريب الاثار الحقيقيه و استبدالها بالمزيف لميدان التحرير، لا هدف ولا سبب لنقل اثار بهذه العظمه الا اذا تواجدت السرقه و السبوبه!#كباش_معبد_الكرنك — دينا الحناوي Dina H (@dinaelhenawy82) December 29, 2019 https://twitter.com/dinaelhenawy82/status/1211324442187575296 أحب أبشّر الجميع وأهنئ اللوفر بقرب نقل طريق الكباش

خدعة نقل كباش الأقصر الي التحرير فيها شك وخاصة إن كل الآثار اللي بتتمسك بتكون مسافرة اللوفر في بلد شقيق يسطو علي الحضارات لبناء حضارة وهمية ومزعومة

سوف نسترد كل قطعة هربها اللصوص طال الزمن أو قصر — Ibrahim Mahmoud.. (@ImabdouM) December 30, 2019 https://twitter.com/ImabdouM/status/1211663112266506240

تحركات حقوقية من جانبه، قال المحامي طارق العوضي في تغريدة إنه تقدم بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة للمطالبة بإلغاء القرار.



وشددت الدعوى على خطورة هذه الخطوة على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، وإخلالها بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه، ودعت بدلا من ذلك إلى عمل مستنسخات من هذه الآثار لوضعها في الميدان.

دعوي مستعجلة لوقف قرار نقل تماثيل الكباش الي ميدان التحرير pic.twitter.com/TAtYKud7T4 — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) December 30, 2019 https://twitter.com/tarekelawady2/status/1211653777893314561



الأقصر تستغيث

واستنكرت الأوساط السياحية والأثرية في الأقصر عمليات نقل الآثار المستمرة من المحافظة إلى مناطق أخرى، وهو ما يؤثر على الزيارات السياحية هناك.



وأشار مدير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية محمد أبو صالح في تصريحات صحفية إلى أن العام الماضي شهد نقل 122 قطعة أثرية من متحف ومعابد الأقصر، بينها بعض مقتنيات الملك توت عنخ أمون.



ونقلت صحف محلية عن مصادر أثرية في مدينة الأقصر أن السلطات تعتزم نقل عدد من التماثيل الملكية إلى المتحف الكبير الذي سيتم افتتاحه قريبا، منها بعض تماثيل خبيئة معبد الأقصر التي تم اكتشافها عام 1989.

اثار كتير اتنقلت من الاقصر المتاحف فضيت ودلوقتى دخلو على المعابد .. كله ده جهل وتفكير خاطئ وبيضيع السياحه فى الاقصر وبيأثر على العماله وعلى اهالى الاقصر اللى عاملين فى مجال السياحه — mohamed abu sadallah (@midoaking) December 27, 2019 https://twitter.com/midoaking/status/1210655247099715586

وفي أغسطس/آب الماضي ثارت ضجة كبيرة بعد تقطيع السلطات مقبرة "توتو" الفرعونية المكتشفة حديثا ونقلها من محافظة سوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة بجانب عدد من الآثار الأخرى.