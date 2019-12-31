"بيغ بن" تقطع صمتها ليلة رأس السنة الجديدة

يدق جرس ساعة بيغ بن الشهيرة في البرج الذي يمثل أحد معالم بريطانيا عندما ينتصف ليل بدء السنة الجديدة، وذلك لأول مرة منذ الكشف عن الوجه الجديد لبرج الساعة.

وتضمنت أعمال ترميم برج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا خلال العامين الأخيرين إعادة تلميع عدادات الساعات الأربعة وإعادة طلاء الأجزاء المعدنية وتنظيف وتجديد النقوش الحجرية المنحوتة ببراعة بالبرج.

وفي مارس/آذار الماضي ظهر أنه أعيد طلاء أرقام وعقارب الساعة باللون الأزرق بعد أن كانت باللون الأسود تمشيا مع ما يصفه العلماء بأنه لونها الأصلي.

ومنذ بدء أعمال التجديد في 2017 توقف صوت جرس بيغ بن إلا في الأحداث المهمة فقط. وكانت آخر مرة دق فيها جرس بيغ بن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني إحياء لذكرى العسكريين الذين قتلوا خلال أدائهم واجبهم الوطني فيما يعرف باسم "يوم الذكرى".

وقال البرلمان في بيان إنه ستتم تجربة جرس بيغ بن عدة مرات خلال الاستعداد لليلة السنة الجديدة.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال التجديد التي بلغت تكلفتها أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليارات دولار) عام 2021.