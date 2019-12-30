بالفيديو.. من نابليون إلى السترات الصفراء.. قوس النصر يروي إنجازات فرنسا وخيباتها

وبالنظر إلى قيمة هذا القوس اليوم وملايين السياح الذين يأتون من كل أنحاء العالم لمشاهدته وأخذ صور أمامه، من الغريب معرفة أن 11 شخصا فقط حضروا حفل تدشينه عام 1836، وكان من بينهم الملك لويس فيليب.

وقد أمر بإنشائه إمبراطور، وانتهت أعمال بنائه على يد ملك، وهو الآن معلم أثري لجمهورية فرنسا. فما هي حكاية قوس النصر الباريسي؟

القوس الروماني تيتوس

كان هذا الصرح جزءا من أعمال البناء والتزيين التي شهدتها العاصمة الفرنسية حينذاك، وتم تشييده على الطريقة الرومانية العتيقة تلبية لرغبة الإمبراطور.