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السوق المصري في إسطنبول.. هنا يمكن للزائر الحصول على كل شيء

محمد عبدالملك-إسطنبول

في قلب مدينة إسطنبول القديمة وتحديدا في منطقة إمينونو بالجانب الأوروبي يقع السوق المصري، هناك حيث يمكن للزائر أن يحصل على التوابل والحلوى والمجوهرات والمعمولات اليدوية والملابس والهدايا والأعشاب والعسل وغير ذلك من الأشياء المتوفرة في المكان.

ويصنف السوق المصري بأنه ثاني أكبر أسواق إسطنبول التقليدية وذلك بعد البازار الكبير، وتعود فترة إنشائه إلى عهد السلطان مراد الثالث عام 1597.

وتفيد الروايات التاريخية بأنه سمي بالسوق المصري بحكم أنه كان يتم استيراد القهوة والتوابل من الهند وجنوب آسيا إلى مصر، ومنها إلى إسطنبول.

ويمثل السوق المصري وجهة رئيسية للسياح العرب والأجانب، حيث يحرص أغلبهم على زيارته واقتناء الهدايا والحلوى أو البهارات المتفرقة التي قلما تتوفر خارج أسوار هذا السوق.

المصدر : الجزيرة
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