فيديو شاهده مليونان.. غواص يراقص قرشا في أعماق البحر

ناصر رويس

حقق مقطع فيديو لغواص يرقص بانسجام كبير مع أحد أنواع القرش في قاع البحر انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وشد مشاهديه بطرافته والتناغم بين الغواص والقرش.

وقارب عدد مشاهدي الفيديو حوالي مليونين في ثلاثة أيام، وتفاعل معه مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم الكبير به بعد أن ظهر الغواص والقرش في حالة انسجام كبير خلال الرقصة.

ولم يبد القرش امتناعا عن مواصلة الرقص مع الغواص وظهر لطيفا للغاية معه واستجاب لحركات الرقص التي يقوم بها الغواص لمدة بلغت 33 ثانية، قبل أن ينفصلا ويواصل كل واحد منهما طريقه في البحر.

وتمتاز أحجام أسماك "القرش الممرضة" بالكبر والبطء في الحركة، وهي من الأسماك التي تعيش في القاع وغير مؤذية إلا حالة استفزازها، ولها فكان قويان جدا وبنية ضخمة، ويبلغ طولها ما بين 75 سنتمترا وأربعة أمتار.

وتعيش أسماك "القرش الممرضة" في القيعان الرملية أو في الكهوف أو الشقوق في الصخور في المياه الضحلة خلال النهار، وتتحرك أحيانا في مجموعات تصل إلى أربعين سمكة، كما أنها تبقى على مسافة قريبة جدا من بعضها.