بندقية صيد تركية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

دخلت بندقية صيد كلاسيكية تركية الصنع من قبل شركة هوغلو الثلاثاء قائمة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتحطيمها أكبر عدد من الأقراص خلال فترة زمنية محددة في مسابقة الرماية بالبندقية التي جرت في ولاية كانساس الأميركية.

وصارت بندقية الصيد التركية المصنعة لصالح شركة "سي زد" الأميركية (CZ-USA) المختصة بصناعة الأسلحة ضمن موسوعة غينيس، بعد مشاركتها في مسابقة رمي على الأقراص عبر خمسة متسابقين وذلك لمدة 12 ساعة تمكنوا خلالها من تحطيم 14 ألفا و167 قرصا.