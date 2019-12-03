البث الحي
ابحث

بندقية صيد تركية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

سعر بندقية هوغلو يصل ثمنها عشرة آلاف دولار (الأناضول)
سعر بندقية هوغلو يصل ثمنها عشرة آلاف دولار (الأناضول)

دخلت بندقية صيد كلاسيكية تركية الصنع من قبل شركة هوغلو الثلاثاء قائمة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتحطيمها أكبر عدد من الأقراص خلال فترة زمنية محددة في مسابقة الرماية بالبندقية التي جرت في ولاية كانساس الأميركية.

وصارت بندقية الصيد التركية المصنعة لصالح شركة "سي زد" الأميركية (CZ-USA) المختصة بصناعة الأسلحة ضمن موسوعة غينيس، بعد مشاركتها في مسابقة رمي على الأقراص عبر خمسة متسابقين وذلك لمدة 12 ساعة تمكنوا خلالها من تحطيم 14 ألفا و167 قرصا.

مسابقة الرماية التي جرت في ولاية كانساس الأميركية  ( الأناضول)

ووصلت بنادق هوغلو التركية يدوية الصنع والمشهورة بالمتانة والنقوش المذهبة إلى الأسواق العالمية ويجري تصنيعها في بلدة هوغلو التابعة لمنطقة "بك شهر" في ولاية قونية الواقعة على سفوح جبال طوروس وسط تركيا.

وتمتاز البنادق بزخارفها الجميلة والمذهبة ويتم إنتاجها على أيادي مجموعة من الحرفيين المهرة وتصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها الدول الإسكندنافية، وأستراليا ودول الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، ويبلغ سعر البنادق ذات العيار 12 أكثر من عشرة آلاف دولار.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
بالفيديو- بندقية هوغلو التركية.. تحفة فنية تغزو الأسواق العالمية
بالصور.. عراقي يحول بندقية كلاشينكوف لآلة موسيقية
علامة تجارية جديدة لبندقية كلاشنكوف الروسية
صياد يخطئ غزالا ويصيب رجلا بحمام منزله
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
إذاعة فرسان الإرادة.. صوت المعاقين الوحيد في فلسطين مهدد بالسكوت
شاهد.. كيف يهتم الأتراك بالأضرحة والقبور
أسعارها قد تفوق 10 آلاف دولار.. موسم التخييم يشعل سوق الخيام بالكويت
السقايات التاريخية بالمغرب.. إرث عمراني يزين أزقة المدن