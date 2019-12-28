طلبت تعويضا ضخما.. ابنة بروس لي تقاضي مطاعم صينية لاستخدام صورة والدها

ذكرت صحيفة "ذي بيبر" الصينية الإلكترونية أن شركة تديرها ابنة نجم الكونغ فو الراحل بروس لي رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين لاستخدامها صورة أبيها في شعارها دون تصريح، وطلبت تعويضا يتجاوز 210 ملايين يوان (ثلاثين مليون دولار).

ورفعت شركة بروس لي انتربرايزس التي تترأسها شانون لي -مقرها كاليفورنيا- دعوى قضائية أمام محكمة في شنغهاي الأربعاء الماضي ضد سلسلة ريل كونغ فو للوجبات السريعة، وطالبتها بالامتناع عن استخدام الصورة ودفع 88 ألف يوان (نحو 12500 دولار) إضافية لتغطية التكاليف القضائية.

وتقدم سلسلة ريل كونغ فو التي تتخذ من قوانغتشو مقرا أطباق الأرز وأصنافا صينية وتأسست في 1990 ولها فروع في أكثر من 57 مدينة بالصين، بينما يتمثل شعار الشركة في رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام ويشبه بروس لي في هيئته ووضعية الاستعداد للهجوم التي اشتهر بها النجم الراحل.

وكتبت الشركة على حسابها بموقع ويبو للتواصل الاجتماعي الخميس أن الدعوى القضائية أربكتها، لأنها استخدمت هذا الشعار على مدى 15 عاما الماضية. وذكرت أنه على الرغم من مواجهة بعض المشكلات في الماضي فإنها حصلت على موافقة السلطات المحلية لاستخدامه.

وتأتي هذه القضية في وقت تعهدت خلاله الصين بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الذي يمثل إحدى النقاط الأساسية في نزاع بكين التجاري مع الولايات المتحدة.