البجعة الكدراء تطير بمصور كويتي نحو العالمية

البداية كانت من جزيرة بوبيان الكويتية، وهي إحدى أكبر الجزر في منطقة الخليج، حيث لاحظ عمر وجود طير كبير، ليتبين في وقت لاحق أنه من أنواع البجع المهدد بالانقراض، ويسمى البجعة الكدراء.

طائران يتصارع ببولندا (المصور: عمر السيد)

وقال عمر "هدفي من زيارة جزيرة بوبيان آنذاك كان توثيق حياة الطيور التي تضع صغارها في هذه الجزيرة، لكن هذه البجعة أثارت فيّ الفضول، وأخذت أبحث عن موطنها الأصلي عبر الإنترنت"، ليكتشف أنها بحيرة كركيني في اليونان، التي تعد واحدة من أهم مواطن البجعة الكدراء، الطائر الأكثر ضخامة في عائلة البجع.

اتخذ عمر قرار السفر إلى بحيرة كركيني فورا لتوثيق صورة البجعة في موطنها الأصلي، فالمواقع العالمية المهتمة بتوثيق الحياة الفطرية لا تهتم بجمالية الصورة بقدر اهتمامها بموضوع الصورة وندرتها، وهذا ما ركز عليه في التقاطه للصور.

وقعت مؤسسة ناشيونال جيوغرافيك العالمية عقدا مدته ثلاث سنوات مع المصور الكويتي عمر السيد (المصور: عمر السيد)

ويروي المصور الكويتي تفاصيل اليوم الذي التقط فيه الصورة التي أوصلته إلى العالمية، قائلا "كان اليوم الذي التقطت فيه الصورة مليئا بالضباب، وجلسنا على الشاطئ أنا والفريق الذي كان يرافقني ننتظر قدوم البجعة، لينقشع الضباب فجأة بعد طول انتظار بخروج أربع بجعات، وكانت تلك اللحظة التي التقطت فيها عدستي الصورة الرائعة، التي أدركت فورا أنها جديرة بالوصول للعالمية".

لم يخطط عمر للوصول إلى العالمية، بل جاء الأمر بشكل مفاجئ، ولكنه يؤكد أيضا أنه لم يحدث بمحض الصدفة، فالتقاط صورة تلفت نظر المؤسسات العالمية يتطلب عملا وجهدا وتطويرا لمهارات المصور بشكل مستمر، لافتا إلى أنه كان يحرص دوما على مشاركة صوره النادرة والجميلة التي تحمل قصة أو معنى على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى جميع المواقع الإلكترونية المعنية بالبيئة والحياة الفطرية، ومنها ناشيونال جيوغرافيك وبي بي سي.

طيور البفن بالنرويج بدائرة القطب الشمالي (المصور الكويتي: عمر السيد)

شغف عمر السيد بتصوير الطيور ليس حديث العهد، بل بدأ بتصوير البيئة والحياة الفطرية، خصوصا الطيور، منذ عشرين عاما، ويركز المصور الكويتي اليوم على تصوير الطيور النادرة مثل الطيور القطبية المهددة بالانقراض، وقد وثق أكثر من 15 نوعا من الطيور منها ملك العقبان الشرقي، وملك العقبان الإسباني وكذلك الطيور التي تعيش في القطب الشمالي.

وبحسب عمر تعد خبايا الحياة الفطرية كثيرة ومتشعبة جدا، ولذلك كرّس آخر خمس سنوات من عمره للتركيز على هذه الطيور من خلال رحلات مستمرة إلى بلدان مختلفة حول العالم.