البث الحي
عـاجـل: رويترز عن مسؤولين أميركيين: مقتل متعاقد مدني أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك
ابحث

فراولة الجبال بتونس.. علاج للمرضى ومصدر رزق للعائلات

حياة بن هلال-تونس

بين جبال بني مطير في محافظة جندوبة -شمال غرب تونس- تطالعك أشجار البلوط والسنديان العملاقة شامخة، وما إن تتجول داخل الغابة الكثيفة حتى ترى شجرة القطلب -اللنج أو فراولة الجبال كما تسمى في تونس-مختبئة بين الأشجار.
 
وتكسر ثمرات اللنج الحمراء والصفراء خضرة المكان وتضفي عليه جمالا فريدا يسر الناظر قبل تذوقها، وتتوزع في شجرتها كقطع حلوى، جعل سكان المنطقة يصعدون إلى الجبال لقطفها رغم برودة الجو الذي تتميز به محافظتهم.
ثمرات اللنج الحمراء والصفراء تضفي جمالا على الشجرة (الجزيرة)

وتنمو أشجار اللنج في حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب آسيا وأميركا الشمالية، وهي دائمة الخضرة ويبلغ طولها من 6 إلى 12 مترا، وتجاور أشجار السنديان والعرعر، وتثمر شتاء ثمرا يشبه الفراولة مما يجعلها تنفرد بجمالها.

موسم القطف
يستغل الشباب والأطفال الأيام المشمسة في الإجازة المدرسية للذهاب إلى الجبال المجاورة وقطف فاكهة اللنج، فتراهم منتشرين في كل مكان وعلى طول مرتفعات عين دراهم وفرنانة وسلاسل جبال خمير كما لو كانوا في حالة سباق.

ويتسلق الأطفال أغصان الشجرة اللينة بحذر شديد خوفا من السقوط، ويقطفون الثمرات بعناية ويضعونها في أكياس وهم يتسابقون في حماس ومنافسة شديدة للحصول على أكبر مبلغ مالي ممكن عند البيع.

ثمرة اللنج تشبه الفراولة وتستخدم في الأكل والعلاج (الجزيرة)

ويصطف الأطفال لبيع الثمرة على قارعة الطريق المؤدية إلى عين دراهم التي يتوافد إليها العديد من السياح لاكتشاف جمالية المنطقة بأسقف منازلها الحمراء المثلثة المغطاة بالثلوج وشلالاتها الرقراقة وغاباتها الكثيفة.

مؤونة وعلاج
لا يتوقف دور الثمرة عند أكلها طازجة، بل إن ربات البيوت يصنعن منها مربى لذيذا ويحفظن جزءا منها في الثلاجة لأكلها في شهر رمضان المعظم، كما لا يقتصر استغلالها في الأكل فقط، بل تستخدم الثمرة في علاج بعض الأمراض كالروماتيزم والأكزيما (التهاب الجلد) وغيرهما من الأمراض.

وتمسك صالحة (50 عاما) غصن الشجرة تطارد ثمرات اللنج في طرفه وتقول للجزيرة نت "أحرص على جمع اللنج كل سنة فهو مفيد لآلام المفاصل والأمراض الجلدية". ويؤكد كلامها ابن أخيها مراد (30عاما) قائلا "فعلا هذه الثمرة مفيدة جدا فمنذ سنتين شفيت بفضلها من طفح جلدي كان أصابني".

شجر القطلب دائم الخضرة ينمو في الجبال (الجزيرة)

ويقفز غسان (10 أعوام) من الشجرة بعد أن جمع كمية لا بأس بها من فراولة الجبل ويفتح الكيس ليتذوق ثمرة تعبه ويبتسم قائلا "إنها لذيذة سأجمع المزيد"، ثم ينطلق للبحث عن شجرة أخرى رفقة أخيه لبيعها فيما بعد على قارعة الطريق المجاور.

ولم يفند العلم والبحوث اعتقادات الأهالي حول الفوائد الجمة لنبتة فراولة الجبال البرية، وأكدت اختصاصية التغذية سندة بالحاج للجزيرة نت أن الثمرة تحوي الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل مضادات الأكسدة، فضلا عن قدرتها على مقاومة الالتهابات وتخفيف آلام المفاصل، مشيرة إلى أن الإكثار من تناولها يمكن أن يسبب الإسهال.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
أسسوا أندية بحرية.. شباب جزائريون يروجون للاقتصاد الأزرق
موسم جمع اللازول بالجنوب التونسي.. علاج ومؤونة ومصدر رزق
"ديار زمان".. فضاء اكتشاف سحر التراث الغذائي لسيدي بوزيد بتونس
نابل التونسية تتربع على بحر من ذهب "النارنج" الأبيض
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
البجعة الكدراء تطير بمصور كويتي نحو العالمية
بيزوس خسر 13 مليارا.. أغنى رجل في الهند يضيف لثروته 17 مليار دولار
من أفضل مشروع تخرج مغربي إلى شركات ناجحة للطاقات المتجددة
بسبب صورة أفعى.. طفل يضطر إلى تغيير قميصه لركوب الطائرة في جنوب أفريقيا