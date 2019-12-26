كيف اختفى الحاجبان والرموش من "الموناليزا".. قصص مثيرة وراء أعمال عالمية

الموناليزا لليوناردو دافنشي:

تخفي لوحة الموناليزا أسرارا أكثر من أي رسم آخر، ولاحظ الكثيرون أنه ليس للموناليزا حاجبان ورموش واضحة وهو ما حير المؤرخين لسنوات عديدة.

ويعتقد البعض أن حلق الحاجبين كان أمرا دارجا في تلك الفترة في أوروبا، غير أن مهندسا فرنسيا يدعى باسكال كوت توصل عام 2007 لاكتشاف صادم وقام بتصوير اللوحة بدقة فائقة ليثبت أن الموناليزا في الأصل رسمت بحاجبين ورموش، إلا أن الألوان اختفت مع مرور الوقت، ربما بسبب المبالغة في تنظيف اللوحة.

فكرة لوحة الصرخة لإدوارد مونش صدرت عن سحب تتحول إلى اللون الأحمر (الصحافة الأجنبية)

الصرخة لإدوارد مونش:

يحظى هذا الرسم الذي أنجزه الفنان التعبيري النرويجي إدوارد مونش بشهرة واسعة، وتخلق هذه اللوحة عاصفة عاطفية لدى من يشاهدها، لكن ما لا يعرفه أغلب الناس هو أن الرسام استلهم اللوحة من غروب الشمس.

ويشير إدوارد مونش في مذكراته إلى أن فكرة اللوحة راودته حين توقف عن المشي بعد شعوره بالتعب وشاهد السحب تتحول إلى اللون الأحمر كما لو أنها صرخة تمر عبر الطبيعة.

لوحة أم ويسلر

توصف هذه اللوحة الشهيرة أحيانا بأنها أيقونة الفن الأميركي أو موناليزا العصر الفيكتوري، لأنها عززت عند ظهورها موقع الولايات المتحدة في عالم الفن في أوروبا وكانت أول لوحة تصل إلى فرنسا.

والغريب هو أن الاسم الأصلي للوحة لم يكن "أم ويسلر" بل كان اسمها "تكوين بالرمادي والأسود رقم واحد"، وعبر هذا الفنان في مناسبات لاحقة عن انزعاجه من تغير الاسم المتداول للوحة.