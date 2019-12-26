في مصر.. احتفالات أعياد الميلاد تصل حديقة الحيوان

الجزيرة نت-خاص

بمناسبة احتفالات رأس السنة بمصر، نظم مجموعة من نشطاء جمعيات الرفق بالحيوان يوما لإطعام الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة.

واختار النشطاء الثلاثاء الماضي للاحتفال كونه اليوم المخصص لإجازة الحديقة وخلوّها من الزوار، وذلك بدعوة من الناشطة الشهيرة في مجال الرفق بالحيوان دينا ذو الفقار، التي تخصص يوما كل أسبوع لزيارة الحديقة وإطعام الحيوانات منذ عام 2005.

وتقول ذو الفقار إن الحيوانات في الأسر داخل حدائق الحيوان تفتقد حياتها الطبيعية، لذلك فكرت في عمل برنامج إثراء معيشي وتحفيزي لها.

بدوره يؤكد مدير الحديقة محمد عمارة أن حديقة الحيوانات بالجيزة هي ثاني حديقة في العالم بعد حديقة لندن، متمنيا أن تعود للحديقة ريادتها في نشر ثقافة الرفق بالحيوان.