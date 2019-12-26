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ردد عبارات التهاني بعيد الميلاد.. كهل أميركي يسطو على بنك ويلقي الأموال على المارة

البنك المتضرر فقد ملايين الدولارات في عملية السطو (غيتي)
البنك المتضرر فقد ملايين الدولارات في عملية السطو (غيتي)
نفذ كهل أميركي يبلغ من العمر 65 سنة عملية سطو على بنك بمدينة كولورادو الأميركية، ثم عمد إلى توزيع المبلغ المالي المسروق على المحتفلين بعيد الميلاد مرددا عبارات التهاني بالعيد.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام أميركية أن اللص أخرج الورقات المالية المسروقة من البنك من حقيبته وظل يبعثرها بالشارع ويلقيها في كل الاتجاهات مرددا عبارات التهاني بعيد الميلاد للمارة، وأن المبلغ المسروق لم يحدد بعد.

وأكدت الشرطة الأميركية في بيان أصدرته بالمناسبة حصول عملية السطو، وقالت إن منفذها هدد الموظفين بالبنك بسلاح، قبل أن يجمع العديد من الأوراق المالية داخل حقيبة ويلوذ بالفرار من مبنى البنك، ثم بدأ توزيعها على المارة مرددا عبارات التهاني برأس السنة الميلادية.

وأضاف بيان الشرطة أن اللص سلم نفسه دون مقاومة داخل مقهى قريب من البنك المتضرر وأنه لم يكن مسلحا ساعة توقيفه، بينما حاول عدد من المارة إرجاع الأموال المبعثرة للبنك.

المصدر : لوفيغارو
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