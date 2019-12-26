ردد عبارات التهاني بعيد الميلاد.. كهل أميركي يسطو على بنك ويلقي الأموال على المارة

نفذ كهل أميركي يبلغ من العمر 65 سنة عملية سطو على بنك بمدينة كولورادو الأميركية، ثم عمد إلى توزيع المبلغ المالي المسروق على المحتفلين بعيد الميلاد مرددا عبارات التهاني بالعيد.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام أميركية أن اللص أخرج الورقات المالية المسروقة من البنك من حقيبته وظل يبعثرها بالشارع ويلقيها في كل الاتجاهات مرددا عبارات التهاني بعيد الميلاد للمارة، وأن المبلغ المسروق لم يحدد بعد.

David Wayne Oliver, Killdozer, Rooftop Koreans....



Legends. — Big Enchilada (@Balls_Dip) December 26, 2019

وأكدت الشرطة الأميركية في بيان أصدرته بالمناسبة حصول عملية السطو، وقالت إن منفذها هدد الموظفين بالبنك بسلاح، قبل أن يجمع العديد من الأوراق المالية داخل حقيبة ويلوذ بالفرار من مبنى البنك، ثم بدأ توزيعها على المارة مرددا عبارات التهاني برأس السنة الميلادية.

David Wayne Oliver reportedly robbed a bank in Colorado, went into the street and tossed the money he stole into the air #BoxingDay #Rapperholic19 #DubNation #Yennews 👏🙌 https://t.co/DXSU41MDo2 — YenComGh (@yencomgh) December 26, 2019

وأضاف بيان الشرطة أن اللص سلم نفسه دون مقاومة داخل مقهى قريب من البنك المتضرر وأنه لم يكن مسلحا ساعة توقيفه، بينما حاول عدد من المارة إرجاع الأموال المبعثرة للبنك.