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بسبب صورة أفعى.. طفل يضطر إلى تغيير قميصه لركوب الطائرة في جنوب أفريقيا

صورة الأفعى على قميص الطفل مصدرها ولعه بالحيوانات الزاحفة (الصحافة البريطانية)
صورة الأفعى على قميص الطفل مصدرها ولعه بالحيوانات الزاحفة (الصحافة البريطانية)
أجبر موظفو الأمن بمطار جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا طفلا نيوزيلنديا في العاشرة من العمر، على تغيير قميصه قبل الصعود إلى الطائرة بسبب صورة أفعى مرسومة على قميصه.

وكشف والدا الطفل أن موظفي المطار أعلموهما بحظر اللباس الذي يرتديه ابنهم، وهو عبارة عن قميص عليه صورة أفعى عملاقة، وأبلغوهم بضرورة تغييره تفاديا لحصول حالات انزعاج أو توتر لدى المسافرين على متن الطائرة، وقالا إنهما راسلا إدارة المطار حول المسألة وطلبا توضيحات حول قوانين اللباس التي يعملون بها.

وقال المطار في بيان أصدره حول الحادثة إن الأعوان والموظفين يتمتعون بكل الصلاحيات لتقدير الإزعاج الذي يمكن أن يسببه لباس الركاب والمسافرين وتأثيره على بقية المشاركين في الرحلة، وذلك بمنع الملابس التي عليها رسومات مثيرة للقلق.

وكان الطفل قد اكتسب ولعا شديدا بالحيوانات الزاحفة والحشرات بعدما رافق والده في العديد من المناسبات لمشاهدتها في مناطق مختلفة من جنوب أفريقيا مسقط رأس والدته.

المصدر : ديلي ميل
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