للحصول على ساندويتش شاورما في إندونيسيا.. احجز قبل ثلاثة أيام

يتوجب على سكان العاصمة الإندونيسية جاكارتا الانتظار ثلاثة أيام من أجل الحصول على ساندويتش شاورما من عربة بائع تركي نظرا للإقبال الكبير عليه والشهرة الواسعة التي اكتسبها في المدينة.

ولم يتمكن التركي محمد مصطفى (33 عاما) من تلبية طلبات الزبائن نظرا للشهرة الكبيرة التي اكتسبها والإقبال الكبير عليه بعدما تناهى إلى مسامع سكان منطقة ساوا بيسار في العاصمة جاكرتا مذاق الشاورما التركية التي يبيعها.

وأشار مصطفى الذي عمل في بيع الشاورما بالصين لمدة خمس سنوات، إلى أنه لجأ لنظام تسجيل الطلبات من أجل تنظيم عملية البيع، وقال "لائحة الزبائن ممتلئة لثلاثة أيام نظرا للإقبال الكبير، ومن أراد أن يأتي لأكل الشاورما عليه الانتظار لمدة 4 ساعات أمام العربة".

ولفت إلى أن عربة الشاورما التي يمتلكها أصبحت مادة للعديد من صفحات اليوتيوب المنتشرة في إندونيسيا، وأن التوابل المستخدمة في الشاورما التركية تلائم مذاق الإندونيسيين.

وأضاف "مكان العمل الحالي صغير، وأفكر في افتتاح محلات في مناطق عدة في العاصمة والمدن الإندونيسية، وتلقيت الكثير من عروض الشراكة من بينها افتتاح 200 فرع من شرق البلاد لغربها".

وأشار زبائن إلى أنهم زاروا تركيا وأعجبوا كثيرا بالشاورما والكباب التركي، وأنهم تعرفوا على عربة الشاورما من اليوتيوب وجاؤوا لتذوقها من مناطق بعيدة ساعات عديدة من جاكرتا.

وأضافوا أن الشاورما التي يبيعها تختلف عن شاورما المحلات الأخرى، بينما قال آخرون إنهم حجزوا قبل يومين للحصول على ساندويتش الشاورما وإن أكثر ما يعجبهم فيها هو مذاقها وقلة دهونها.