سعر خيالي.. نعجة من سلالة نادرة في الكويت بـ131 ألف دولار

بلغ سعر نعجة فريدة النوع والسلالة 40 ألف دينار كويتي (131 ألفا و600 دولار) وذلك خلال مزاد علني أقيم في الكويت محققا رقما خياليا قد يكون الأعلى في العالم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو المزاد الذي شارك فيه عدد كبير من الأشخاص بينما كان البائع يعلن عن سعرها وهوية مقترحه.

وتتمتع النعجة بيضاء اللون وتدعى النعامة، بحجم مختلف عن أحجام بقية النعاج، وتنحدر من سلالة فريدة وتمتاز بطول الرقبة والوجه وجمال القوام والشكل.

وبدأ المشاركون في المزاد في غضون دقائق من فتحه في رفع السعر إلى أن رسا المزاد على مبلغ 40 ألف دينار كويتي بينما تعالت الصرخات بين الحاضرين بهذا الحدث ما بين الاستحسان والابتهاج والاستغراب.

وأوضحت صحيفة الرأي الكويتية أن النعجة لم تبع فعليا رغم بلوغها سعرا خياليا، وأن صاحبها تراجع عن بيعها وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد أن تراجع عن بيعها في مزاد سابق رغم وصول سعرها إلى 50 ألف دينار كويتي (164 ألفا و600 دولار)، مبررا ذلك بقيمتها الأعلى من المبالغ المطروحة.