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حاملا كاميرته على كتفه منذ صغره.. شاب كويتي يتجاوز إعاقته ويصبح مصورا محترفا

البستكي احترف التصوير منذ صغره (الجزيرة نت)
البستكي احترف التصوير منذ صغره (الجزيرة نت)

محمد السيد-الدوحة

رغم الإعاقة التي أصابت جسده النحيل، فإن كاميرته ظلت على كتفه منذ صغره حتى تحول التصوير بالنسبة له إلى شغف ومصدر رزق في آن واحد.

الشاب الكويتي فهد البستكي الذي يبلغ من العمر 24 عاما، يعاني شللا منذ ولادته، إلا أن شلله لم يمنعه من أن يكون اسما بارزا في عالم المصورين الموهوبين من خلال مشاركته في عدد من الأحداث الرياضية، آخرها كأس العالم للأندية لكرة القدم 2019 بقطر.

لعبت كرة القدم دورا مهما في حياة المصور الكويتي رغم عدم قدرته على ممارستها مع أصدقائه، فحبه لها منذ نعومة أظافره وتردده على الملاعب جعلاه يحترف التصوير الرياضي حتى يكون قريبا من كرة القدم ويشبع رغبته وحرمانه من ممارستها. 

ويحكي البستكي أن حبه للتصوير الفوتوغرافي بدأ منذ صغره حيث امتلك كاميرا بدائية، وساهم عشقه لفريق القادسية الكويتي إلى جانب معرفته الجيدة بمختف الألعاب الرياضية في تميزه في التصوير الرياضي، كما أن فهمه للقوانين ساعده على كيفية التقاط الصور بطريقة جيدة من خلال توقع حركة اللاعب ووضعية التسديد وغيرها من الفنيات.

صور التقطها الشاب الكويتي فهد البستكي للشيخ تميم (الجزيرة نت)

بدأ البستكي رحلته مع التصوير في صغره بكاميرا اقتناها بعشرات الدينارات، وفي 15 من عمره تطورت هوايته من خلال تصوير تدريبات القادسية، قبل أن يحترف المهنة بعدها بعامين ويقتني أحدث الكاميرات بنحو خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار أميركي).

عمل فريد رغم الإعاقة
ورغم معاناته من إعاقة في قدمه اليسرى تمنعه من السير بطريقة طبيعية، فإنه لا يكلّ من مشقة حمل حقيبة معداته الثقيلة على ظهره، وهو يسعى جاهدا بكاميرته لتحويل مشهد عادي إلى عمل فني فريد بطريقة متناسقة.

ويرى أن إعاقته لم تعترض طريق ممارسته لمهنة التصوير، لكنها قد تؤثر في التقاطه لبعض الصور لأن هناك صورا تحتاج إلى وضعية محددة في التصوير قد لا يستطيع أداءها على النحو المطلوب، فيضطر إلى أخذها من زاوية ثانية أو يستند على أي شيء حتى يقترب من اللقطة التي يتخيلها.

البستكي خلال تغطيته مونديال الأندية بقطر (الجزيرة نت)

ويعتبر البستكي أن التصوير مهنة شاقة، فالمصور يحتاج إلى وقت لالتقاط الصور، وأضعاف هذا الوقت يمضيه أمام الحاسوب لاختيار الصور الأفضل ومعالجتها.

ورغم أنه لم يتجاوز العقد الثالث من العمر، فإنه غطى أشهر البطولات الرياضية سواء على المستوى الخليجي أو الآسيوي أو الدولي، لكنه يتطلع إلى تغطية كأس العالم لكرة القدم المقبلة المقررة في قطر 2022 ودورة الألعاب الأولمبية كونهما أكبر حدثين رياضيين في العالم.

أبرز الشخصيات
ويعتبر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هما أبرز الشخصيات التي التقطتها عدسته، بالإضافة إلى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ونجوم الفريق وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح.

من تصوير البستكي في مونديال الأندية 2019 بقطر (الجزيرة نت)

وعمل البستكي ضمن الفريق الإعلامي لنادي القادسية في عام 2015، لكنه يعمل حاليا مصورا حرا حيث يصوّر ويعرض تغطياته على الموقع الرياضي "سبورت كورنر" الذي يعد منصة إعلامية أسسها مع مجموعة من أصدقائه وتهتم بالشأن الرياضي.

وحضر البستكي مع مجموعة من أصدقائه إلى الدوحة منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتغطية بطولتي كأس الخليج العربي وكأس العالم للأندية، وتكلفوا أموالا طائلة على حسابهم الخاص من أجل تحقيق شغفهم وحبهم لتغطية بطولة عالمية للمرة الأولى.

ولم يكتف المصور الكويتي، وسط دعم أسرته وأصدقائه، بعمله مصورا للأحداث الرياضية فقط، وإنما تفوق البستكي في منافسات رياضة المبارزة بإرادته وإصراره، حتى بات أحد أعضاء فريق المبارزة الكويتي للمعاقين.

 
 
المصدر : الجزيرة
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