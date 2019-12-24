حاملا كاميرته على كتفه منذ صغره.. شاب كويتي يتجاوز إعاقته ويصبح مصورا محترفا

محمد السيد-الدوحة

رغم الإعاقة التي أصابت جسده النحيل، فإن كاميرته ظلت على كتفه منذ صغره حتى تحول التصوير بالنسبة له إلى شغف ومصدر رزق في آن واحد.

الشاب الكويتي فهد البستكي الذي يبلغ من العمر 24 عاما، يعاني شللا منذ ولادته، إلا أن شلله لم يمنعه من أن يكون اسما بارزا في عالم المصورين الموهوبين من خلال مشاركته في عدد من الأحداث الرياضية، آخرها كأس العالم للأندية لكرة القدم 2019 بقطر.

لعبت كرة القدم دورا مهما في حياة المصور الكويتي رغم عدم قدرته على ممارستها مع أصدقائه، فحبه لها منذ نعومة أظافره وتردده على الملاعب جعلاه يحترف التصوير الرياضي حتى يكون قريبا من كرة القدم ويشبع رغبته وحرمانه من ممارستها.

ويحكي البستكي أن حبه للتصوير الفوتوغرافي بدأ منذ صغره حيث امتلك كاميرا بدائية، وساهم عشقه لفريق القادسية الكويتي إلى جانب معرفته الجيدة بمختف الألعاب الرياضية في تميزه في التصوير الرياضي، كما أن فهمه للقوانين ساعده على كيفية التقاط الصور بطريقة جيدة من خلال توقع حركة اللاعب ووضعية التسديد وغيرها من الفنيات.

صور التقطها الشاب الكويتي فهد البستكي للشيخ تميم (الجزيرة نت)

بدأ البستكي رحلته مع التصوير في صغره بكاميرا اقتناها بعشرات الدينارات، وفي 15 من عمره تطورت هوايته من خلال تصوير تدريبات القادسية، قبل أن يحترف المهنة بعدها بعامين ويقتني أحدث الكاميرات بنحو خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار أميركي).

عمل فريد رغم الإعاقة

ورغم معاناته من إعاقة في قدمه اليسرى تمنعه من السير بطريقة طبيعية، فإنه لا يكلّ من مشقة حمل حقيبة معداته الثقيلة على ظهره، وهو يسعى جاهدا بكاميرته لتحويل مشهد عادي إلى عمل فني فريد بطريقة متناسقة.

ويرى أن إعاقته لم تعترض طريق ممارسته لمهنة التصوير، لكنها قد تؤثر في التقاطه لبعض الصور لأن هناك صورا تحتاج إلى وضعية محددة في التصوير قد لا يستطيع أداءها على النحو المطلوب، فيضطر إلى أخذها من زاوية ثانية أو يستند على أي شيء حتى يقترب من اللقطة التي يتخيلها.