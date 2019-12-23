ثمنه عشرة دولارات.. كتاب مسروق يخرج سفيرا مكسيكيا من الخدمة

استقال سفير المكسيك في الأرجنتين ريكاردو فاليرو أمس الأحد بعد مزاعم سرقة ضده عقب ظهور فيديو يعود لأواخر أكتوبر/تشرين الأول يظهر فيه وهو يحاول سرقة كتاب يبلغ سعره عشرة دولارات وذلك بالرغم من إرجاعه القرار لمشكلات صحية.

وقبلت الخارجية المكسيكية استقالة السفير الأحد بعدما استدعته في وقت سابق من الشهر الجاري، على خلفية الحادث الذي شهده متجر كتب شهير في بوينس أيرس في 26 من أكتوبر/تشرين الأول.

وظهر السفير في كاميرات المراقبة يأخذ كتابا من فوق أحد الأرفف ويخبئه بين صفحات جريدة وضعها تحت ذراعه، وتردد أن الكتاب يتناول قصة حياة الكاتب الإيطالي جاكومو كازانوفا الذي عاش في القرن 18.

وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية أن مزاعم السرقة الموجهة للسفير لا تتعلق بالكتاب فحسب، ولكنها تشمل أيضا سرقة قميص من متجر في مطار بوينس أيرس الدولي يوم العاشر من الشهر الجاري.

وقال السفير مارشيلو إبرارد في تغريدة على تويتر "ريكاردو فاليرو شخص عظيم وهو يخضع لعلاج خاص بالأعصاب وأتمنى له الشفاء العاجل".