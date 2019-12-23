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شاهد.. العراقيون يستبدلون شجرة الشهداء بشجرة الميلاد في ساحة التحرير

استبدل العراقيون شجرة الشهداء بشجرة الميلاد، بعد أن سقط عدد كبير من المتظاهرين خلال الاحتجاجات هذا العام، خلاف الأعوام السابقة حيث كانت تحتفل كل المحافظات العراقية بعيد الميلاد.
 
أمنيات العراقيين تعددت لكنها في النهاية تتجه نحو هدف واحد، وهو التخلص من الطبقة السياسية التي تحكم البلاد، وتحقيق مطالب المتظاهرين الذين خرجوا منادين بوطن خال من الأحزاب والطائفية والتبعية.

المصدر : الجزيرة
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