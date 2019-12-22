شاهد.. غواصون قطريون احتفلوا باليوم الوطني تحت الماء

عماد مراد-الدوحة

منذ أسابيع والغواص القطري علي بن محمد ورفاقه في فريق الأدعم للغوص يستعدون للاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول كل عام، ولكن بطريقتهم الخاصة.

فالفريق الذي ينفذ العديد من الاحتفالات الغريبة في المناسبات الوطنية المختلفة ابتكر هذا العام طريقة جديدة؛ بأن ينفذ الاحتفال باليوم الوطني لبلاده تحت مياه الخليج العربي في منطقة سيلين (جنوبي قطر).

وتضمن الاحتفال إنزال عدد كبير من الأعلام القطرية وصور لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وخريطة كبيرة لقطر، فضلا عن تنفيذ مسير وطني مماثل للذي يتم في ساحة الاحتفالات في اليوم الوطني.

الغواص القطري علي بن محمد اعتبر أن المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني تحت المياه وسيلة للتعبير عن حبهم لبلادهم، ولكن عن طريقة هوايتهم الغطس، مشددا على أن كل قطري يعتبر مناسبة اليوم الوطني تجديدا لعهد الوحدة والترابط بين فئات الشعب.