القصور العثمانية.. مصدر للمتعة والدفء في شتاء إسطنبول

ما تزال القصور العثمانية التاريخية بمدينة إسطنبول التركية تستقطب المئات من السياح يوميا لجمالها ورونقها، رغم ما تعرض له بعضها على مر السنين من حوادث وحرائق وكوارث طبيعية وبشرية.

ويقصد السياح القادمون إلى تركيا في فصل الشتاء -خاصة- تلك القصور التي بنيت قبل قرون من الخشب والأحجار، وكانت في سابق العصور مقرا لأفراد الأسر الحاكمة والعلماء والباشاوات والأطباء والحكماء، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة حيث تبعث تلك القصور الدفء في الجسد والروح.

ولا تخلو منطقة في إسطنبول من الأماكن المتميزة التي بقيت شاهدة على أصالتها وقدمها، وتعد تلك القصور أحد تلك الشواهد.

وتظهر الحكومة التركية عناية كبيرة بتلك القصور، فتوفر لها العمال الذين يعملون على نظافتها وترتيبها وحمايتها، وموظفين آخرين يديرون وينظمون الفعاليات داخلها من أجل توفير خدمات مميزة لزائريها.