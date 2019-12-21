الشارات التذكارية تغطي جسده.. مشجع إيراني يخطف الأنظار بمونديال الأندية بقطر

محمد السيد–الجزيرة نت

لم يكن الإيراني محمد ميرزا يعلم أن شغفه بالمصور التونسي الراحل البشير المنوبي صاحب أشهر قبعة مكسيكية في أبرز الأحداث الرياضية العالمية سيكون سببا في تعلقه بهواية جمع الشارات التي غيرت أسلوب حياته وجعلته من أشهر المشجعين في الملاعب والصالات الرياضية.

وبدأ ميرزا -الذي دخل عمره مرحلة الستينيات- بجمع الشارات الرياضية منذ دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 في قطر عند تسلم العشرات منها من بعثات الدول المشاركة، فقاده حبه لهذه الهواية وشغفه بها إلى الاستمرار فيها ومنحه هيئة تشجيعية مميزة ومختلفة، قبل أن يتجاوز العدد الإجمالي لهذه الشارات ألف شارة.

ولم يغب المشجع الإيراني عن أي تظاهرة رياضية تقام في الدوحة خلال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة وحضر العديد من التظاهرات المهمة في إيران أبرزها مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2018 بين برسبوليس الإيراني وكاشيما انتلرز الياباني.