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شاهد.. مراهق أميركي صاحب أكبر فم بالعالم

الطفل إسحاق جونسون صنفته غينيس صاحب أكبر فم في العالم (مواقع التواصل)
الطفل إسحاق جونسون صنفته غينيس صاحب أكبر فم في العالم (مواقع التواصل)
صار المراهق الأميركي إسحاق جونسون البالغ من العمر 14 عاما صاحب أكبر فم في العالم بعدما بلغ قطر فمه عند فتحه إلى أقصى حد 3.67 بوصات (9.32 سنتمترات) محطا الرقم القياسي السابق للألماني بيرند شميدت بفارق 0.21 بوصة (0.53 سنتمتر).

ويمكن لجونسون وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية أن يدخل لفمه أشياء مثل كرة لعبة البيسبول أو زجاجة صودا ذات 20 أونصة (622 غراما) أو سندويتشات متعددة الطبقات وغيرها من المأكولات الأخرى.

وتهتم موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالظواهر الفريدة وغير المألوفة، وتعمل على رصد وتسجيل وتدوين أقصى ما ينجزه الإنسان من قدرات بدنية أو منشآت أو إنجازات رياضية أو غيرها.

المصدر : مواقع إلكترونية
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