سيدفنان معا.. سرب نحل يقتل برازيليا أثناء دفن ابنه الوحيد

تضاعفت مأساة عائلة في البرازيل بعدما لقي مسن مصرعه إثر تعرضه للدغات النحل أثناء تشييعه جنازة ابنه الوحيد بعدما تسببت اللدغات في إصابته بحساسية شديدة تدهورت عقبها حالته الصحية وغادر الحياة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مسنا يدعى راؤول دينز (80 عاما) لقي مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعيي جنازة ابنه في البرازيل.

وتأجلت جنازة الابن بسبب وفاة والده وهجوم النحل الذي تعرض له مرافقوه في الجنازة، بينما تعتزم العائلة دفن الأب وابنه جنبا إلى جنب.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات هذه المأساة، لكنّ مسؤولا محليا قال إن كل شيء يشير إلى وفاة دينز بسبب لدغات النحل.

وسبق أن أخّر سرب نحل في شهر أغسطس/آب الماضي انطلاق مباراة في كرة القدم بالدوري المحلي البرازيلي لمدة عشرين دقيقة بعد أن هاجم الملعب، واضطر المسؤولون إلى رش المبيدات الحشرية لطرده حتى تبدأ وتقام المباراة في ظروف عادية.