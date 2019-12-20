بالفيديو.. مدرسة تطوعية في ساحة التحرير ببغداد للطلبة المحتجين

في ظل استمرار الاحتجاجات في العراق لنحو ثلاثة أشهر وانضمام العديد من الطلبة إلى ساحات الاعتصام وإضرابهم عن الذهاب للمدارس، بادر أساتذة وجامعيون بافتتاح مدرسة تطوعية في ساحة التحرير ببغداد لإقامة دورات تقوية مجانية للطلاب المشاركين في الاحتجاجات.

الفكرة تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بترحيب المعتصمين.



وتأتي الفكرة للتأكيد على أن المحتجين متمسكون بحقهم في التعليم، إلى جانب إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.