دراسة أميركية تحذر: لا تستهينوا بالأسلحة الترفيهية.. قد تكون قاتلة

كشفت دراسة حديثة -نشرت في مجلة تُعنى بطب الأطفال- أن حوالي 364133 طفلا أميركيا تعرضوا لإصابات ناجمة عن اللعب بالأسلحة النارية التي لا تحتوي على البارود، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2016.

وقال الكاتب آشر ستوكلير -في تقريره الذي نشرته مجلة نيوزويك الأميركية- إن هذا الرقم يمثل متوسط 13486 طفلاً يصابون كل عام بهذه الأسلحة بإصابات الكدمات والكسور وتمزقات مُقلة العين، وإن الأسلحة التي تسببها عادة ما تباع على أساس أنها ترفيهية.

وأوضح أن هذه الأسلحة تطلق قذائف باستخدام بدائل للبارود على غرار الهواء المضغوط مما يجعلها آمنة بشكل عام للأغراض الترفيهية، غير أن الدراسة حذرت منها قائلة إن هذه الأجهزة ينبغي أن تعتبر "قاتلة" وإن ما ينطلق منها يتم بسرعة كافية تُمكّنها من اختراق جلد الإنسان.

ولم تُسجَّل أية وفيات في البيانات التي فحصت خلال الدراسة، غير أن ذلك لا يخفي إمكانية حصول حالات وفيات بسبب اقتصار قاعدة البيانات التي استخلص الباحثون منها تقارير الإصابة على الحالات التي تصل إلى غرف الطوارئ.